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Osmanlı Savaşları
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Osmanlı Savaşları

Osmanlı Savaşları İndir Hemen İndir

109 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Osmanlı Savaşları
Osmanlı Savaşları
Osmanlı Savaşları
Osmanlı Savaşları

Osmanlı ordusu artık sizin emirlerinizi bekliyor!

Gökhan Abay Son güncelleme 2 saat önce

Osmanlı Savaşları, tarih konulu strateji oyunu sevenlerin çok hoşuna gidecek bir yapım olmasıyla dikkat çekiyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone akıllı telefonlarınız veya iPad tabletlerinizden oynayabileceğiniz bu oyunda, kendinizi elinizden geldiğince geliştirip kuracağınız birliklerle gücünüze güç katmaya çalışacaksınız. Son derece keyifli bir oyun olması nedeniyle denemenizi kesinlikle öneririm.

Tarih kokan strateji oyunları her zaman favorim olmuştur. Bu yapım özellikle bizimde aşina olduğumuz bir hikayeye sahipse saatlerce hiç sıkılmadan vakit geçirebilim. Osmanlı Savaşları da adından anlayabileceğiniz üzere böyle bir oyun. Tamamen yerli yapım olması ve gerçek zamanlı, çok oyunculu olması nedeniyle bir desteği hak ediyor. Siz emir verdikçe işçileriniz çalışacak, hazineniz ve kaynaklarınız çoğalacak. Bunun yanında emrinizde olan Yeniçeriler, Azaplar, Başıboşlar, Lağımcılar, Akıncılar, Sipahiler, Tatarlar ve Topçulardan oluşan askeri birlikleriniz de olacak. Savunma ve saldırı stratejilerinizin önemli olduğu Osmanlı Savaşları'nda, aylık yayınlanan sezon sistemi sayesinde sıralama yarışında heyecanlı çekişmelere şahit olacaksınız.

Eğer bu tip bir strateji oyunu seviyorsanız Osmanlı Savaşları'nı ücretsiz indirebilirsiniz. Denemenizi kesinlikle öneririm.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Limon Games
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