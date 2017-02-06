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ÖSYM Şifresini Kuzenine Veren Gencin Hayatı Mahvoldu!

şifresini veren kızın hayatı mahvoldu

Ülkece çok sayıda "Ben değil, kuzenim yazmış.” hikayesine tanık olduk. Fakat bu seferki diğer örneklerinden oldukça farklı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencisi Irmak Uysal, 4 senedir tercihlerinde yer vermediği bölümde okuyordu. Uysal’ın, ÖSYM’ye açtığı dava sonuçlandı. Dava sonucunda, LYS tercihlerinin şifresini bilen kuzeni tarafından değiştirildiği ortaya çıktı.

Mersin’in Anamur ilçesinde LYS'ye hazırlanan Irmak Uysal, girdiği sınavdan 357 puan aldı. İlk 5 tercihine ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünü yazan Uysal, puanları kontrol ettiğinde Artvin Çoruh Üniversitesi Matematik Bölümü’nün tuttuğunu gördü. Tercih sonuçları açıklandığında ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ebelik Bölümü’ne yerleştiğini öğrendi. Durum hakkında “Benim tercihlerimde böyle bir bölüm de böyle bir şehir de yoktu. Ben de mahkemeye başvurdum. ÖSYM'nin sistem hatası olduğunu düşündüm.” diyen Uysal, mahkemeden gelen sonuçta tercihlerinin kuzeni tarafından değiştirildiğini öğrendi.

Kuzeni İnkar Ediyor

Irmak Uysal, kuzeninin suçlamaları kabul etmediğini,  mahkeme sonuçlanmasına rağmen hâlâ suçunu inkar ettiğini söyledi. 'Ben yapmadım' diyen kuzen için nasıl bir yaptırım uygulanacağı merak konusu. 4 senedir istemediği bir bölümde okuyan Uysal, mahkeme sonucunda tekrar ÖSYM ile görüştü. Tercihlerinin değiştirilip değiştirilemeyeceğini merak eden öğrenciye, ÖSYM ‘Hayır’ cevabını verdi. “Hala ben istemediğim bir şehirde, istemediğim bir bölümde okumaktayım. Benim eğitim hayatım suistimal edildi. Okuduğum onca yıl boşa gitti.” diyen Uysal’ın babası Mehmet Şahap Uysal, yaşanılan durum ile ilgili, “Benim kızım istemediği bir okulda istemediği bir bölümde okuyor. Lütfen en yakınınız bile olsa şifrelerinizi kimseye vermeyin. Kızım mağdur oldu, başkası mağdur olmasın" dedi.

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2016'nın En Çok Kullanılan Şifresi Yine '123456' Oldu

Yazar: - 06.02.2017

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