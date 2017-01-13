ÖSYM’nin Soruları Barındıran Bilgisayarları İnceleme Altında

ÖSYM'nin geçen 15 yıldaki sınav sorularının bulunduğu bilgisayarların incelenmesi için üzere Bakanlar Kurulundan izin istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmaları kapsamında, tüm soruların bulunduğu ÖSYM bilgisayarlarını incelemek istiyor. Savcılık bu talebini Bakanlığa ileterek izin istedi.

Daha önce üniversiteye giriş, kamuya yerleşme ve kamuda yükselmeye ilişkin 15 yıllık çalındığı belirlenmişti. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunda görevle savcılar tarafından yürütülen soruşturmalarda, FETÖ'nün soruları nasıl sızdırdığını tespit etmek için Bakanlar Kurulundan izin alındı. Savcılık, FETÖ üyelerinin soruların yüklendiği bilgisayarlarda arayüz oluşturulduğunu ve bu arayüzlerden sorularını tanışabilir belleklere yüklendiğini anlamıştı. Bu kez yapılacak inceleme ÖSYM'nin yaptığı sınav sorularının bulunduğu bilgisayarları son 15 yılda kimlerin kullandığına dair araştırmayı da kapsıyor.