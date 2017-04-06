Otelciler, Booking.com Kararının İptal Edilmesi İçin Mahkemeye Başvurdu

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Türkiye Seyahat Acentaları Biriliği - TÜRSAB mahkemeye başvurarak booking.com sitesinin faaliyetlerinin Türkiye'de durdurulması için başvuruda bulunmuştu. Mahkeme ise booking.com hakkında tedbir kararı alarak bu internet sitesinin geçici olarak faaliyetlerini durdurmasına hüküm kılmıştı. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bokking.com hakkında son karar verilecek ve sitenin Türkiye'de işlem yapıp yapmaması kesin karara bağlanacaktı.

Tedbir kararı çıktıktan sonra booking.com'a erişim yapılabilse de ülkemizden Türkiye içindeki otelleri arattığınızda herhangi bir sonuçla karşılaşamıyordunuz. Yani Türk kullanıcılar, booking.com'da Türkiye'deki otelleri arayamıyorlardı. Fakat VPN kullanılarak ve coğrafi konum sanal olarak değiştirilerek Türkiye'deki oteller aranabiliyor ve görüntülenebiliyordu.

Bu durum sosyal medyada büyük ses getirmişti. Türkiye Otelciler Birliği - TÜROB ise yeni bir açıklama yaparak bu kararın konaklama sektörünü ve dolayısıyla otelcileri olumsuz etkilediğini ifade etti. Bunun yanısra TÜROB, Hukuk Müşavirliği aracılığyıla mahkemeye başvurdu ve tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.

TÜROB'un yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

- Türkiye genelinde konaklama sektörü olumsuz etkilendi, pazar paylarının büyük kısmını booking.com'dan sağlayan Anadolu'da yer alan oteller ile Türkiye sathındaki küçük otellerin bir anda tüm kaynakları kesildi

- Hukukun üstünlüğü şüphesizdir ve booking.com'un yasalara aykırılığı tespit edilmesi halinde yanlış/haksız rekabete yol açan uygulamalarını düzeltilmesi sağlanmalıdır. Ancak yargılama sürecinin devam etmesine karşın booking.com'un faaliyetinin durdurulması, booking.com'dan ziyade sektörü ve vatandaşı cezalandırır nitelikte olmuştur. Ayrıca bu karar, uluslararası alanda ülkemize yönelik olumsuz algının oluşmasına sebep vermektedir. Hukukun üstünlüğünü her zaman ön planda tutan birliğimiz, yasalara aykırı uygulamaların giderilmesi aşamasında, sektörün tüm paydaşlarının çıkarlarının korunması gerektiğini ana ilke olarak kabul etmektedir.

TÜROB, dün bir açıklama yapan TÜRSAB yetkililerinin de eski bir yazışmayı çarpıttığını ifade ediyor. Hatırlanacağı üzere TÜRSAB yetkilileri yaptıkları açıklamada Türkiye Otelciler Birliği'nin kendilerine booking.com kararı için teşekkür yazısı yazdığını iddia etmişti. Fakat TÜROB, farklı bir konuda, farklı bir mahkeme kararı için 12 Ocak 2017 tarihinde TÜRSAB'a bir yazı yazmıştı. TÜRSAB'ın ise bu yazıyı güncel olarak göstererek çarpıttığı ifade edildi.

TÜROB tarafından yapılan basın açıklamasının tam metnine bu sayfa üzerinden erişilebilir:

http://www.turob.com/basin_bultenleri.aspx

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