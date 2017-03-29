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Otomobillere Nisan Ayında Zam Geliyor!

otomobil zammı nisan 2017

2017 yılının Kasım ayında ÖTV zammı ile birlikte fiyatları yüzde 5 ile 15 arasında artan otomobillerin, Nisan 2017 itibarıyla kur farkı zammıyla karşı karşıya kalacakları ve yine yüzde 5 ile 15 arasında zamlanacakları açıklandı. 

Distribütörlerin ve yetkili satıcıların kurlardan etkilendiklerini ve kar marjlarının daraldığını söyleyen Borusan Manheim Genel Müdürü H. Zafer Terzioğlu; "Fiyatları hesaplı olan 2016 model sıfır km araçlarda sona gelindi ve 2017 model otomobillere yaklaşık yüzde 20’ye varan kur farkı zammı uygulanmaya başlandı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin görüşüne (OYDER) göre ÖTV’deki artış ve kur farkı zammının da etkisiyle sıfır otomobil piyasasında yüzde 15’lik bir daralma yaşanabilir. Geçen yıl 1 milyon adet sıfır otomobil ve hafif ticari aracın satıldığı ülkemizde, 2017’de bu sayının 850 bin adet civarında olması bekleniyor." dedi.

İkinci el otomobillere de dikkat çeken Terzioğlu sözlerine, "Örneğin; 2011 – 2012 model otomobili olanlar, bunları satıp, eskinin yenisi olarak tabir ettiğimiz 2015 - 2016 otomobilleri satın alacaklar” dedi. Bununla birlikte sıfır araba pazarının 2017 yılında Türkiye yüzde 15 daralacağının da altını çizen yönetici, "Geçen yıl ülkemizde 5.8 milyon adet ikinci el otomobil satıldı. 2017’de ise bu rakamın 6.5 milyon adede çıkmasını bekliyoruz” dedi. Bankaların verdiği kredi faizlerinin belirli bir seviyede dengelenmesi gerektiğini söyleyen Terzioğlu, “Hükümetin aldığı tedbirler doğrultusunda şu an kredi faizleri konutta aylık yüzde 1’in altında, otomobilde ise yüzde 1.2’ler seviyesinde. Oranlar bu şekilde devam ederse, hem sıfır otomobil pazarı bu süreci fazla yara almadan atlatır hem de ikinci el piyasasındaki canlılık artarak devam eder." şeklinde devam etti.

Kısaca yapılan ÖTV zammının ardından artan otomobil fiyatları, kurun artması sebebiyle yeterince kar edemeyen satıcıların da zam yapmasıyla birlikte nisan ayı itibarıyla daha da artacak. Bu sebeple araba almak isteyenlerin, hızlı davranmaları gerektiği söyleniyor. 

Otomobil Alacakların Dikkatine: ÖTV Oranları Açıklandı

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Yazar: - 29.03.2017

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