Otomotivde Taşlar Yerinden Oynadı Peugeot, Opel'i Satın Aldı

Peugeot ve Citroen'in üreticisi PSA Grup, Opel'i General Motors'tan 2.3 milyar Euroya satın alarak, bünyesine kattı. Bu satın almayla birlikte Peugeot, Avrupa pazarındaki rakibi Renault- Nissan'ı yerinden edecek. Avrupa pazarında ikinciliğe yerleşmesi beklenen Peugeot'nun şimdi pazardaki tek rakibi Volkswagen.

PSA ve General Motors Avrupa biriminin toplam satış gelirleri geçen yıl 71.6 milyar Euro olarak raporlanmıştı, sattıkları araç sayısı da 4.3 milyon adet olarak telaffuz ediliyor. Bu rakamlara göre Volkswagen pazarda yeni ve güçlü bir rekabete hazırlanıyor gibi görünüyor.

1862 yılında Almanya'da kurulan ve 1899'dan bu yana otomobil üreten Opel'e, 1929 yılında ABD'li General Motors talip olmuş ve 1931 yılında şirketi bünyesine katmıştı. PSA’nın CEO'su Carlos Tavares satın almayla ilgili olarak yaptığı konuşmada “Avrupa’nın otomobil şampiyonunu yaratabiliriz” dedi.

Bu arada, General Motors son 16 yıldır üst üste Avrupa’da zarar ediyordu. Opel’in ödemek zorunda olduğu borç ve tazminat tutarlarının 10 milyar dolara yakın olduğu kulislerde konuşuluyordu. General Motors bu sebeple tazminatlar ve şirketin dönüşümü için oldukça yüklü bir tazminat da ödeyecek.

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