Otonom Araba Mühendislerini Google Çok Şımartmış

Google'ın otonom arabalar projesi aslında Google'a bağlı Waymo isimli bir şirketle geliştirdiği bir oluşum. Waymo bu projeyle o kadar uzun zamandır uğraşıyor ki, projenin ilk başlangıcında otonom bir araba olmasının bile düşünülmediği söyleniyor. Waymo zaman içeresinde projeyi şekillendirerek bugünkü haline Google ile beraber getirmiş.

Google projenin bu uzun süren bu macerasında mühendislere o kadar fazla para ödemiş ki, Waymo teknisyen ve mühendislerinin zaman içerisinde çok para kazanan çoğu eleman Google ile çalışmaktan vazgeçmişler. Waymo sırf Google'ın bu politikası yüzünden oldukça fazla beyin gücü kaybetmiş.

Bloomberg'in haberine göre geçen zaman içerisinde birçok Waymo mühendisi işi bırakarak rahat bir yaşam sürecek kadar bankada paraları olduğuna kanaat getirip işi bırakmışlar. Öte yandan Google'ın otonom arabalarda ki başarısının kendine değil tamamen Waymo'ya ait olduğu da idiia ediliyor. Ancak bunda da etken Google'ın maaş politikası olmuş. Google'ın milyonlarca dolar ikramiye (maaşların 16 katı kadar) ödediği ve çalışanların Google standartlarının bile çok üzerinde para kazandığı ifade edilen haberde, doğal olarak kazandıkları miktarın geri kalan hayatlarını garanti altına aldığını düşünen mühendisler, Waymo'dan ayrılarak rahat bir yaşamı seçmişler. Bazı Waymo mühendisleri kazandıkları bu miktarlarla kendi şirketlerini kurarak Ford ve Uber ile ortaklıklar yapmayı daha mantıklı bulmuşlar. Bazı yeni oluşumların bu yeni şirketleri, söz konusu firmalardan milyarlarca dolar yatırımlar kapmayı da başarmışlar.

Bloomberg'in haberine göre artık Google, Waymo'ya yeni giren mühendislere eskisi gibi maaşlarının 16 katı gibi meblağlara ulaşan ikramiyeler ve uçuk maaşlar vermeyecekmiş.

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