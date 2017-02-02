Oturduğunuz Yerden Arkeolojiye Destek Olmak İster misiniz?

Facebook'ta anlamsızca aşağı doğru inmek ya da Twitter'da yazılanları okumak size zaman kaybı geliyorsa, oturduğunuz yerden insanlığın ortak mirasının kurtulması için katkı yapacağınız bir proje sizleri bekliyor: GlobalXplorer.

Geçtiğimiz sene TED Ödülleri kapsamında 1 milyon dolarlık yardım da alan proje, "Space Archaeologist" takma isimli Dr. Sarah Parcak ve National Geographic Fellow ekibi tarafından organize edildi.

Daha önce düşen Malezya uçağının aranması için kullanılan yönteme benzer bir alt yapı kullanan GlobalXplorer, arkeoloji ile alakası olsun olmasın herkesin önüne bir takım fotoğraflar getiriyor ve bu fotoğraflardaki çeşitli detayların işaretlenmesini istiyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilen uydulardan alınan bu görüntüler üzerinde araştırma yapan kullanıcılar, bu görüntülerde fark ettikleri detayları işaretliyorlar ve gerçek arkeologlar bu görüntüleri analiz edip, gerçekten araştırılması gereken antik bir yapıya dair izleri gün yüzüne çıkarabiliyorlar.

Bu sisteme dahil olmak için öncelikle GlobalXplorer sitesi üzerinden bir kullanıcı profili oluşturuyor ve çeşitli eğitimleri alıyorsunuz. Hemen aşağıda bir tanıtım videosu şeklinde görebileceğiniz bu eğitim bölümlerini tamamladıktan sonra, gerçek araştırmaya adım atabiliyorsunuz. Yaptığınız doğru tahminler sonucu puanlar alarak seviye atladığınızda, daha gizemli şeylerle karşılaşabildiğiniz site, bu işi oyunlaştırarak eğlenceli hale de getirmeyi başarmış.

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