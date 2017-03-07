Outlast 2 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu

2017'nin en heyecanla beklenen oyunları arasında yer alan Outlast 2, daha önceden yayınlanan demosuyla bize kaliteli bir korku oyunu tecrübesi yaşatacağını göstermişti. Oyunun geliştiricisi Red Barrels dün paylaştığı bir Twitter iletisi ile Outlast 2 çıkış tarihi ve Outlast 2 fiyatı hakkında bilgi verdi. Red Barrels'ın paylaştığı bilgilere göre Outlast 2, 25 Nisan 2017 tarihinde PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformları üzerinde dijital olarak satışa sunulacak. Oyunun satış fiyatı ise 30 $ olarak belirlenmiş. Ülkemizde bu fiyatın 100 TL üzerinde olması muhtemel.

Outlast 2'nin dijital sürümlerinin yanısıra bir de Outlast Trinity adlı kutulu sürümü satışa sunulacak. Bu sürümde ilk Outlast oyunu, bu oyun için geliştirilmiş Outlast: Whistleblower indirilebilir içeriği ve Outlast 2 bir arada bulunacak. Outlast Trinity sadece Xbox One ve PlayStation 4 için satışa sunulacak; yani PC oyuncuları bu kutulu sürümü satın alamayacak.

Outlast 2'nin oyuncuların beğenisini kazanabilmesi için işinin bir hayli zor olduğunu belirtmekte fayda var; çünkü Ocak ayının sonunda çıkış yapan Resident Evil 7 oyuncular tarafından büyük beğeni kazanmış, korku oyunlarında standartları bir hayli yükseltmişti. Outlast 2'nin Resident Evil 7'deki silahlı çatışmaları ve aksiyonu içermiyor oluşu, bunun yerine bir macera oyunu gibi oynanıyor oluşu işini zorlaştıran bir başka unsur.

Outlast 2 çıktığında incelemesini yapacak ve sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz bu yazımıza göz atarak Resident Evil 7 hakkındaki görüşlerimizi öğrenebilirsiniz:

Resident Evil 7 İncelemesi

Outlast 2 İçin İlk Oynanış Videosu Geldi