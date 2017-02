Outlast 2'nin Geliştirme Süreci Tamamlandı

Korku oyunları arasında ayrı bir yeri bulunan Outlast serisinin yeni oyunu hakkında müjdeli haber geldi. Oyunun yapımcısı Red Barrels, Outlast 2'nin geliştirme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

İlk oyunu 2013 yılında bilgisayar platformu için piyasaya sürülen Outlast, korku oyunları arasında bir anda yükselmiş ve en beğenilen oyunlar arasında girmeyi başarmıştı. Bu başarının hemen ardından harekete geçen yapımcı stüdyo Red Barrels, Outlast 2'yi duyurmuştu.

Jane Doe isimli hamile bir kadının ölümünü araştırmak için Arizona bölgesine giden iki gazeteci Blake Langermann ve onun eşi Lynn'ın yaşadıklarını konu alacak olan Outlast 2 için güzel bir haber geldi. Twitter üzerinden sorulan bir soruya cevap veren Red Barrels; "Evet oyun bitti. Oyunun çıkış tarihi açıklamadan önce küçük detaylar üzerinde uğraşıyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları için geliştirilen oyunun çıkış tarihi daha önce 2017'nin ilk finansal çeyreği olarak açıklanmıştı. Twitter üzerinden yapılan bu açıklamanın ardından nihai çıkış tarihinin de yakında açıklanması bekleniliyor.

@Hannah__Jane Yes. The game is finished, we're just finalizing a few details before we announce the street date.