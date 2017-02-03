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Outlook Artık Üçüncü Parti Uygulamaları Destekliyor

Outlook Üçüncü Taraf Uygulama Desteği

Bizi uygulamaları bilgisayarlarda kullanmaya iten şey, bulut veya dosyalara erişmenin, fotoğraf eklemenin, bağlantı paylaşmanın vs. mobil cihazlara göre daha esnek olması. Telefonlarımızda bu saydığım işlemleri gerçekleştirebileceğimiz çoklu görev anlayışı tam olarak yerleşmedi. Ancak bu noktada iyi bir haber vermenin zamanı geldi: Microsoft, hayatımızı biraz daha kolay hale getirmek için Outlook'a üçüncü parti uygulama desteği ekledi. 

Microsoft, iOS için Outlook uygulamasına yönelik yaptığı güncellemede, üçüncü parti uygulamaları destekleyeceğini açıkladı. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, bu yeni özelliğe "Eklentiler" adı veriliyor ve temelde kullanıcıların Outlook'un kendisi içindeki üçüncü parti uygulamalara erişebilecekleri anlamına geliyor. 

Outlook Üçüncü Parti Uygulama Desteği

Microsoft'un konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün başlatılan eklentiler özelliği ile proje yönetimi ve daha pek çok şeyi gelen kutunuza getiriyor. Bugünden itibaren, Dynamics 365, Nimble, Evernote, Smartsheet ve GIPHY gibi eklentiler iOS için Outlook uygulamasında kullanılabilir" denildi.

Haber içerisinde ifade ettim ama tekrar yinelemekte fayda var, bu özellik şimdilik iOS platformuna getirildi. Ancak Microsoft, yakında Android sürümüne de bu özelliği getirme planı olduğunu ifade etti.

İndir22.5 MB
Microsoft Outlook iOS
Microsoft Outlook iOS iPhone ve iPad İçin Resmi Microsoft Outlook E-posta Uygulaması

İndir9.3 MB
Microsoft Outlook Android
Microsoft Outlook Android Android İçin Resmi Microsoft Outlook E-posta Uygulaması

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 03.02.2017

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