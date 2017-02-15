Outlook Premium Artık Herkese Açık

Microsoft, ilk olarak Outlook Premium'u kapalı beta halinde hayata geçirmişti. İnsanların belli bir ücret ödeyerek Microsoft'un e-posta hizmetini kullanmasını öngören bu sistem, yapılan testlerin sonunda şimdi herkese açıldı. Mart ayı sonuna kadar kayıt yaptıran herkes 19.95 dolar ödeyerek Outlook Premium'u yıllık olarak satın alabilir.

Şubat 2016'da Microsoft, Outlook.com'un yeni premium sürümünü denemeye başlamıştı. Nisan 2016'da ise şirket, seçilen bazı kullanıcıları beta sürümüne katılmaya davet etmişti. Son olarak Ekim 2016'da halka açık bir önizleme olarak kullanıma giren hizmet, şimdi ilk meyvelerini almak için beta sürümünü başlatıyor.

Geçtiğimiz günlerde "Önizleme" etiketini sessizce kaldıran Microsoft, Outlook Premium hizmetini artık ödeme yapmak isteyen herkes tarafından kullanılabileceğini duyurdu. Normalde asıl fiyatının 49.99 dolar olacağı belirtilen servis, Mart ayı sonuna kadar satın alındığı takdirde 19.95 dolara alınabiliyor.

Outlook Premium'un avantajları neler olacak?

Özel alanlara sahip olanlar için 5 kişiselleştirilmiş e-posta adresi kullanabilme

Bu kullanıcılar arasındaki kişiler, belgeler ve takvimler için gelişmiş paylaşım seçenekleri

Banner reklamları yok

Açıkçası Mart ayı sonuna kadar yapılacak kampanyayı saymazsak, Outlook Premium'un satması Microsoft açısından biraz zor olacak. Çünkü 49.99 dolarlık fiyat etiketi pek çok insan için fazla gelecektir. Outlook Premium servisine bu adresten erişebilirsiniz.

Outlook Artık Üçüncü Parti Uygulamaları Destekliyor

Microsoft Açıkladı: Outlook'a Geçiş Yüzde 99 Tamamlandı