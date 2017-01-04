Overtake, Android işletim sistemine sahip tablet ve telefonlarınız üzerinde oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olarak dikkat çekiyor. Gerçekçi sahnelere sahip olan oyunda reflekslerinizi test ediyor ve araba sürmenin keyfine varıyorsunuz.

Birbirinden hızlı araçları ve farklı oyun modlarıyla karşımıza çıkan Overtake, eğlenebileceğiniz bir oyundur. Gerçekçi 3D arabaların yer aldığı oyunda akan trafik içinde araba sürüyor ve diğer arabalara çarpmadan en uzun mesafeyi almaya çalışıyorsunuz. Engelli parkurları, akan trafikli yarışları ve sollama testleriyle Overtake oldukça eğlenceli bir yarış oyun olarak dikkat çekiyor. Oyunda farklı deneyimler kazanıyor ve sürüşünüzü geliştiriyorsunuz. Şehir içerisinde düzenlenen yarışlarda diğer araçları sollamalı ve onlara çarpmadan en uzun mesafeyi gitmeli ya da bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşmalısınız. Ayrıca eğlenceli modlara da sahip olan oyunda engellere çarparak puan kazanabiliyorsunuz. Eğlence ve deneyim odaklı bir oyun olan Overtake'de birbirinden hızlı farklı arabalar da yer alıyor. Dilediğiniz arabayı seçebilir ve zevklerinize göre optimize edebilirsiniz.

Oynanışı da oldukça kolay olan Overtake, kontrolleri ve grafikleriyle gerçekçi bir deneyim sağlıyor. Oyunda yer alan arabaların ve yolların gerçekçiliği yarışların içerisine girmenizi sağlıyor. Kontrolleri de oldukça kolay olan oyunda oyuncular pek zorluk çekmiyor.

Overtake oyununu Android işletim sistemine sahip tablet ve telefonlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.