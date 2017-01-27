Overwatch, 25 Milyondan Fazla Kayıtlı Oyuncuya Ulaştı

Blizzard'ın en hızlı büyüyen oyunu olan Overwatch, 25 milyondan fazla oyuncu sayısını geçerek yeni bir kilometre taşına daha ulaştı. Şirketin resmi Overwatch Twitter hesabının yaptığı duyuruda, oyunun ne kadar çabuk büyüdüğüne değinildi. Geçtiğimiz Ekim ayında 20 milyon oyuncuya ulaşan Overwatch, sadece üç ayda PC ve konsolda toplamda yüzde 25'lik bir büyüme gösterek oyuncu sayısını 25 milyonun üzerine çıkarmayı başardı.

Blizzard'ın oyuncuları nasıl saydığı ve bu rakamın satış, aylık oturum açma veya başka bir metriğin sonucu mu ortaya çıktığı maalesef belli değil. Üstelik Blizzard, Overwatch'un perakende ve dijital oyun içi satın alımlarından ne kadar gelir elde ettiğini de paylaşmıyor. Diğer yandan, oyunun bu kadar hızlı büyümesinin çok etkileyici olduğunu söylemek gerekiyor. Zira üçretli bir oyun için bu kadar kısa sürede popülarite elde etmek çok nadirdir. Genellikle, Riot Games'in League of Legends gibi ücretsiz MOBA oyunları bu tip büyüme rakamlarına ulaşabilir, çünkü indirme ve oynatma dışında oyunculara pek maliyet yaratmazlar. Nitekim Overwatch, PC'de 40 dolar, konsollarda ise 60 dolara satılıyor.

Açıkçası Blizzard oyuncuları nasıl elinde tutacağını çok iyi biliyor. Oyun için çıkarılan hikaye animasyonlarının da harika olduğunu söylemeden geçmeyelim. Siz Overwatch'un bu başarısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

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