Overwatch Dünya Kupası 2017'de Geri Dönüyor

Dünyanın en iyi Overwatch oyuncuları bu yıl yeniden arenalarda kıyasıya kapışacaklar. Blizzard bugün müjdeyi verdi. Overwatch World Cup Turnuvası geri dönüyor.

Dünyanın her yerinden 32 yetenekli takımın yer alacağı turnuva BlizzCon 2017'de finali yapılacak şekilde kurgulanıyor. 3 ve 4 Kasım'da Kaliforniya'da Anaheim'da düzenlenecek olan BlizzCon 2017 bu haberden sonra daha da heyecanla bekleniyor olacak.

Yaklaşık 25 milyon oyuncunun (PC, PlayStation 4, Xbox One) çapraz platformlarda oynadığı Overwatch Dünya Kupası 2017 turnuvası, sadece PC platformunda gerçekleşecek.

Blizzard'dan yapılan açıklamaya göre buğundan itibaren oyun içi tetkikler yapılarak her ülkeden en çok skor almış oyuncular belirlenecek. Bu sayede ülkelerin averajları saptanacak, daha sonra Nisan ayı içerisinde bu averajlar dünyanın her yerinden 32 ülkeye indirgenecek şekilde tekrar hesaplanacak. Böylece en yetenekli 32 ülke oyuncuları saptanacak. Elemelerin finali ise 3 ve 4 Kasım 2017 tarihlerinde BlizzCon sahnesinde 8 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden ülke puanlamalarını takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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