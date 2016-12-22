Overwatch Yılbaşı İndirimini Kaçırmayın!

Bliizard tarafından geliştirilen ve 2016'ya damgasını vuran Overwatch için yılbaşı dönemine özel bir indirim kampanyası başlatıldı. Bu kampanya boyunca başarılı online FPS oyunu çok daha makul fiyatla satın alınabilecek. Bilindiği üzere Blizzard, ilk FPS oyunu deneyimi olan Overwatch'ı geçtiğimiz Mayıs ayında oyuncuların beğenisine sunmuştu. Bu tarihten itibaren Overwatch hızlı bir şekilde oyuncu kazanmış, kısa sürede milyonlarca oyuncu sayısına ulaşmıştı. Overwatch'ın yoğun ilgi görmesi sayesinde Blizzard da kasasını doldurmuştu.

Eğer Overwatch oynayan arkadaşlarınıza katılmayı düşünüyorsanız ve oyunu satın almak istiyorsanız bu iş için doğru zaman şimdi. Blizzard'ın tatil dönemine özel olarak başlattığı kampanyada Overwatch'ın PC sürümü 39.99 €╣yerine 29.99 € fiyatla satılıyor. Oyunun standart sürümünün yerine diğer Blizzard oyunları için farklı oyun içi eşyalar ve Heroes of the Storm için Tracer kahramanını içeren Overwatch: Origins Edition ise 59.99 € yerine 39.99 € fiyatla satılıyor.

Blizzard'ın düzenlediği özel indirim kampanyası 3 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek. Oyunu satın almayı düşünüyorsanız bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İndir Overwatch MOBA Tabanlı Online FPS Oyunu

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