Overwatch'a Yeni Bir Co-Op Modu Geliyor, Insurrection

Overwatch: Insurrection oyun modunun fragmanı her ne kadar Fransızca yayınlansa da "Ayaklanma" başlıklı bu Overwatch modu, King's Row haritasında farklı bir mücadeleye odaklanıyor.

Overwatch: Insurrection oldukça kalabalık sibernetik makinaların ayaklanmasını yeni baştan konu alıyor gibi görünüyor. Fransızca olarak internete sızan bu co-op modu videosu, geçtiğimiz ekim ayındaki Halloween etkinliğindeki gibi birçok yenilik barındırıyor gibi görünüyor. Sony Playstation Fransa kanalında yayınlanan video özünde, King's Row'daki ayaklanma esnasında tüm Overwatch karakterlerinin mücadelesine katılmamız için oyunculara sesleniyor.

Overwatch dijital resimli romanının son sayısında Blizzard ; Tracer, Tjorborn, Reinhardt ve Mercy 'nin hep beraber bir görev için toplanıp gittiklerini anlatıyordu. Büyük olasılıkla bu kahramanların görevi, King’s Row'da çıkan büyük ayaklanmaya müdahale etmek. Ancak henüz Blizzard bu konuda oyunculara daha fazla ipucu vermemiş. Artık güncellemeden sonra hep beraber Overwatch: Insurrection oynayarak neyin, ne olduğunun kavramak bize düşüyor. Bu arada oyun kahramanlarının kılık kıyafetlerinde de önemli yenilikler gözlerden kaçmıyor.

İndir Overwatch MOBA Tabanlı Online FPS Oyunu

Overwatch Dünya Kupası 2017'de Geri Dönüyor

Overwatch'un Yeni Robotik Tank Karakteri 'Orisa' Nihayet Geldi

Overwatch'un Yeni Karakteri Yavaş Yavaş Ortaya Çıkıyor