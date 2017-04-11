?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunOverwatch'a Yeni Bir Co-Op Modu Geliyor, Insurrection

Overwatch'a Yeni Bir Co-Op Modu Geliyor, Insurrection

Overwatch'a Yeni Bir Co-Op Modu Geliyor, Insurrection

Overwatch: Insurrection oyun modunun fragmanı her ne kadar Fransızca yayınlansa da "Ayaklanma" başlıklı bu Overwatch modu, King's Row haritasında farklı bir mücadeleye odaklanıyor.

Overwatch: Insurrection oldukça kalabalık sibernetik makinaların ayaklanmasını yeni baştan konu alıyor gibi görünüyor. Fransızca olarak internete sızan bu co-op modu videosu, geçtiğimiz ekim ayındaki Halloween etkinliğindeki gibi birçok yenilik barındırıyor gibi görünüyor. Sony Playstation Fransa kanalında yayınlanan video özünde, King's Row'daki ayaklanma esnasında tüm Overwatch karakterlerinin mücadelesine katılmamız için oyunculara sesleniyor.

Overwatch dijital resimli romanının son sayısında Blizzard ; Tracer, Tjorborn, Reinhardt ve Mercy 'nin hep beraber bir görev için toplanıp gittiklerini anlatıyordu. Büyük olasılıkla bu kahramanların görevi, King’s Row'da çıkan büyük ayaklanmaya müdahale etmek. Ancak henüz Blizzard bu konuda oyunculara daha fazla ipucu vermemiş. Artık güncellemeden sonra hep beraber Overwatch: Insurrection oynayarak neyin, ne olduğunun kavramak bize düşüyor. Bu arada oyun kahramanlarının kılık kıyafetlerinde de önemli yenilikler gözlerden kaçmıyor.

Overwatch: Insurrection

İndir
Overwatch
Overwatch MOBA Tabanlı Online FPS Oyunu

Overwatch Dünya Kupası 2017'de Geri Dönüyor

Overwatch'un Yeni Robotik Tank Karakteri 'Orisa' Nihayet Geldi

Overwatch'un Yeni Karakteri Yavaş Yavaş Ortaya Çıkıyor

Editöre Yaz:
Yazar: - 11.04.2017

Overwatch'a Yeni Bir Co-Op Modu Geliyor, Insurrection İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Apple, Grafik İşlemcisini Üretebilmek İçin Hararetle Eleman Arıyor Apple, Grafik İşlemcisini Üretebilmek İçin Hararetle Eleman Arıyor Nisan ayının başında Tamindir.com sayfalarında "Apple Kendi Mobil Grafik İşlemcilerini Üretecek" haberimizi yayınlamıştık. Oysa Apple yıllardır…
Dünya'nın En Kötü Yedinci Hackerı İspanya'da Yakalandı Dünya'nın En Kötü Yedinci Hackerı İspanya'da YakalandıGeçtiğimiz hafta sonu, İspanya’nın Barcelona şehrinde, ABD Hükümetinin emriyle Rus vatandaşı Pyotr Levashov tutuklandı ve gözaltına alındı.… Galaxy S8 mi, Yoksa iPhone 7 Plus mu Darbelere Daha Dayanıklı? Galaxy S8 mi, Yoksa iPhone 7 Plus mu Darbelere Daha Dayanıklı?İnce metal bir çerçevenin arasına gömülmüş iri bir ekrandan oluşuyormuş gibi görünen Samsung Galaxy S8 (ki aslında öyle) sizce düşme…
Injustice 2 Oyunu için 'Flash' Fragmanı Yayınlandı Cüzdanı Sağlam Olanlara Daha Pahalı Samsung Galaxy S8 Seçenekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ