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Overwatch'un Yeni Karakteri Yavaş Yavaş Ortaya Çıkıyor

overwatch logo

Blizzard, oyuncuların uzun süredir üzerinde konuştukları yeni karakteri hemen göstermemekte kararlı. Geçtiğimiz hafta bir blog yazısıyla ipuçları verilen karaktere dair bugün de bir başka görsel yayınlandı.

Overwatch oyuncuları, uzun bir süredir yeni karakterin kim olacağına dair tahminler yürütüyorlardı. Oyunun hikayesinden hareketle topluluk yeni karakterin Doomfist olacağında hemfikirken, Blizzard ters köşe yaparak, bir blog yazısı yayınlamıştı. Bu blog yazısı Efi Oladele isimli karakterle yapılan hayali bir röportajdan oluşuyor ve karakteri oyunculara tanıtmayı amaçlıyordu. Böylesine bir yazı gelmesine rağmen Blizzard resmi açıklama yapmayarak, oyuncuları meraklandırmaya devam etmişti. 

Bugün resmi Twitter adresi üzerinden yayınlanan yeni bir görselle Efi Oladele'nin yer aldığı bir habere gönderme yapıldı. Yazılan gönderide şunlar yer alıyordu: "[GÜNCELLEME] Genius bursiyeri ve Numbani sakini Efi Oladele, Holovid kanalı üzerinden merak uyandıran bir görsel yayladı ve 'çalışma zamanı' dedi."

Böylesine bir görsele rağmen Blizzard henüz resmi açıklama yapmaya yakın da değil. Fakat birkaç gün içerisinde Efi Oladele ya da bir başka karakterin Overwatch karakteri arasına resmi olarak eklendiğini görebiliriz. 

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Overwatch
Overwatch MOBA Tabanlı Online FPS Oyunu

Blizzard, Overwatch'un Yeni Karakterini Gösterdi

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Yazar: - 28.02.2017

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