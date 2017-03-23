Overwatch'un Yeni Robotik Tank Karakteri 'Orisa' Nihayet Geldi

Blizzard Entertainment'ın popüler FPS oyunu Overwatch, güçlü bir Tank karakteri olan oyunun 24. kahramanı Orisa'yı nihayet canlandırdı. Tüm oyuncuların erişimine açılan Orisa, bir takımın savunmasının merkezi olarak işlev görebiliyor. Diğer yandan düşük hareket kabiliyetine sahip karakter, Reinhardt tarzı kalkana sahip ve gelen hasarları azaltabiliyor.

Öncelikle Orisa'nın Overwatch evreninde birkaç hafta boyunca oynanabileceğini söyleyelim. Dün itibarıyla açılan karakteri biraz denedik ve gerçekten ustalaşmanın zor olduğunu söylemek gerekiyor. Kısaca tanımlayacak olursak Orisa, diğer tank karakterlerinin bir birleşimini andırıyor. Reinhardt gibi büyük ve güçlü bir kalkan var. Bu anlamda takım oyunlarında fazlasıyla iş görecektir. Özellikle bir Reinhardt alternatifi olduğu kanıtlanırsa, pek çok insan için vazgeçilmez bir karakter olacaktır.

Bir tank olarak Orisa, karşı tarafı afallatması ve takım arkadaşlarını koruması için harika bir karakter olmuş. Ana silahı "Fusion Driver" makineli tüfek olan Orisa'nın kalabalık kontrolünde ne kadar becerikli olduğunu hep birlikte göreceğiz.

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Overwatch'un Yeni Tank Karakteri 'Orisa' ile Tanışın