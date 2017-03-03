Overwatch'un Yeni Tank Karakteri 'Orisa' ile Tanışın

Blizzard Entertainment'ın popüler FPS oyunu Overwatch, güçlü bir Tank karakteri olan oyunun 24. kahramanı Orisa'yı bünyesine ekliyor. Yeni yayınlanan bir geliştirici videosunda ortaya çıkan karakter, Oyun Direktörü Jeff Kaplan tarafından tanıtılıyor. Orisa'nın hikayesini ve yeteneklerini açıklayan Kaplan, oyuna güçlü bir karakter daha eklendiğinin altını çizdi.

Bir tank olarak Orisa, karşı tarafı afallatması ve takım arkadaşlarını koruması için harika bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ana silahı "fusion driver" makineli tüfek olan Orisa'nın pek çok kabiliyeti var. "Fortify" yeteneği gelen hasarları hızla azaltıyor ve "Halt!" kalabalık kontrolünde işe yarıyor. Koruyucu bariyeri ise arkadaşlarını hasarlardan korumak için kullanılıyor.

Aşağıdaki videodan Orisa'yı Jeff Kaplan'ın ağzından dinleyebilirsiniz:

Bu videoda da Orisa'nın origin hikayesine göz atabilirsiniz. Animasyon gerçekten harika olmuş:

Overwatch oyuncuları, uzun bir süredir yeni karakterin kim olacağına dair tahminler yürütüyorlardı. Oyunun hikayesinden hareketle topluluk yeni karakterin Doomfist olacağından hemfikirlerdi. Orisa'nın ortaya çıkmasıyla herkes ters köşe oldu.

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