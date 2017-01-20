Oyun Endüstrisi Geçen Yıl 30.4 Milyar Dolar Büyüdü

ABD oyun endüstrisi 2016 yılında, 2015'in başından itibaren 30.4 Milyar dolar kazandı. Oyun endüstrisi için kazançlı bir yıl olan 2016, aynı zamanda birbirinden güzel oyunlarla karşılaşmamıza yaradı. Endüstri takip firması NPD Group ve Entertainment Software Association (ESA) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında ulaşılan 30.2 milyar dolarlık endüstri büyüdü.

NPD Group'un sektör analisti Mat Piscatella'nın GamesBeat'e gönderdiği bir basın bülteninde, "Eğlence yazılımı harcamalarında büyüme, mobil, PC, sanal gerçeklik, abonelik, taşınabilir ve dijital konsol segmentlerinde görülmüştür" dedi. Sözlerine, "Tüketicilerin eğlence yazılımlarını her zamankinden daha fazla satın alma ve tadını çıkarmaya olan eğilimi için çok fazla seçenek var; geliştiriciler de bu içeriği daha kolay ve hızlı sunma yollarına sahipler. Teslim platformu ne olursa olsun, eğlence yazılımı hiç bu kadar ilgi çekici, farklı veya erişilebilir olmamıştı" diye devam eden Piscatella, sektörel büyümenin hızını gözler önüne serdi.

Raporlarda ayrıca Pokemon Go'nun kırdığı rekorlara da ayrıca değinildi. Mobil cihazlarda ciddi bir gelir elde eden oyun, bu rakamların ortaya çıkmasında büyük rol oynadı.

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