Oyun Geliştiricileri Trump'ın Skandal Kararına Karşı Ayaklandı!

Dünyanın dört bir yanındaki oyun geliştiricileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın mültecileri ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen'den gelen müslümanların ABD'ye girişini yasaklayan skandal kararına karşı ayaklandı. Trump'ın 90 gün boyunca bu ülke vatandaşlarının ABD'ye girmemesine zemin hazırlayan tasarısına karşı büyük bir direniş başladı.

Google'ın kurucu ortağı Sergen Brin gibi liderler, yasakların yürütüldüğü Amerikan havalimanlarında protesto gösterileri düzenliyor. Oyun geliştiricileri de bu duruma kayıtsız kalamadı ve müslümanlara karşı yapılan bu kararı protesto ettiklerini açıkladılar.

Cumartesi gecesi düzenlenen acil bir toplantı ile Federal Mahkeme, Trump'ın yürütme kararını durdurarak , ABD genelinde havalimanlarında kalan mülteci ve diğer mağdur insanların geri dönmemesi kararını aldı. Bu durum ateşi biraz olsun dindirmiş olsa da, teknoloji şirketlerinin yöneticileri ve oyun geliştiricilerinden protesto mesajları yayınlanmaya devam ediyor. İşte Trump'a tepkinin çığ gibi büyüdüğünü gösteren bazı önemli kişiler ve gruplardan gelen mesajlar:

Oyun Geliştiricileri Konferansı'nın (GDC) resmi Twitter hesabından gönderilen mesajda, GDC'nin kürel bir topluluk olduğunu ve müslümanlara karşı alınan karardan ötürü dehşete düştüklerini belirtiyorlar.

GDC is a global community - we're horrified by the #MuslimBan. Of course we'll refund affected attendees, and keep fighting for inclusivity. — Official_GDC (@Official_GDC) 29 Ocak 2017





Xbox oyun konsolunun sahibi olan Microsoft'un CEO'su Satya Nadella ise yasağa ilişkin bir blog yazısı paylaştı. "Bir göçmen ve CEO olarak, göçün hem şirketimiz, hem ülke, hem de dünya için olumlu bir etkisi olduğunu görüyorum. Bu önemli konuyu savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Dots CEO'su Paul Murphy'de protestodan geri kalmadı. "Dots ayakta. Bunu bütün oyuncularımıza göstereceğiz. 3-4 milyon kişi bunu yakında görecek" diye konuştu.

.@dots is taking a stand. We are showing this to all of our players. 3-4 million people will see this soon #MuslimBan (thx @karaswisher) pic.twitter.com/5qwrVkuNF1 — Paul Murphy (@paulbz) 29 Ocak 2017





Super Evil Megacorp'un CEO'su Kristian Segerstrale ise çalışanlarına konuyla ilgili bir e-posta gönderdi. E-posta'da yer alan mesajında Segerstrale, "Din, etnisite, ulusal köken veya politik inançlarınıza ya da bu konudaki herhangi bir şeye dayanarak bireylere yönelik ayrımcılık ya da zulüm yapanlara hep karşı olacağız" dedi.

Halo'nun ortak yapımcılarından Joseph Staten'da, "Bugün her zamankinden daha fazla Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'ne katkıda bulunmaktan gurur duyuyorum. Ve ben şirketimle aynı noktada durduğumdan ötürü de gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Today, even more than usual, I'm proud to be a contributor to the @ACLU. And I'm proud to work for a company willing to take a stand. https://t.co/HFqmMDicCA — Joseph Staten (@joestaten) 29 Ocak 2017





Tepkiler uzun süre dinmeyecek gibi görünüyor. Burada Trump'ın duruşu da büyük önem arz ediyor. Eğer bu ateşi söndürecek kararlar alınmazsa, ilerleyen dönemlerde çok büyük sıkıntılar çıkabilir. İyi ki yargı organı işini yapıyor diyoruz.

