Oyun Severler Şubat Ayında İstanbul'da Bir araya Geliyor, GIST 2017 Başlıyor

Oyun severler Gaming İstanbul 2017 (GIST 2017) çatısı altında bir raya geliyorlar. Bu sene etkinliğe Sony, Microsoft ve Türk Telekom gibi tanınmış şirketlerin de katılıyor. GIST 2017’nin sponsoru bu yıl Turkcell olacak.

Gaming İstanbul Marka ve Pazarlama İletişimi Müdürü Meriç Eryürek, bu yılki fuarın katılımcıları şaşırtacağını söyledi. Eryürek etkinlik için, "GIST, kadın, erkek, her yaştan ziyaretçinin ve çocukların istedikleri oyunu bulabilecekleri bir fuar olacak. Zaten bu yıl iki sloganımız var: İçinde oyun olan oyun fuarı ve aile boyu oyun fuarı" dedi.

Türk oyun sektörünün çok hızlı geliştiğine dikkat çeken Eryürek; Taleworlds, Gram Games, Peak Games gibi küresel bir güç haline gelmiş, listeleri zorlayan firmaların olduğundan bahsetti. Eryürek, "AAA adını verdiğimiz yüksek prodüksiyon maliyetli oyun türünü henüz üretemiyoruz. Ama oyun sektörü Türkiye’de genç ve yaşına göre dünya sıralamasında çok başarılı." saptamasında bulundu.

Sony Playstation VR Tanıtılacak

Sony, bu yıl ikincisi İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan ve 2-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek GIST (Gaming İstanbul) fuarında PlayStation VR sistemini tanıtacak. Ziyaretçiler PS4 platformundaki birçok oyunu da deneme fırsatı bulacaklar.

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