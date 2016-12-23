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Painnt
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoPainnt - Android Için Fotoğraf Efekt Uygulaması

Painnt

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Painnt
Painnt
Painnt
Painnt
Painnt

Painnt uygulamasıyla çektiğiniz fotoğrafları birer sanatsal çalışma haline getirebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 24 saat önce

Painnt uygulamasıyla, Android işletim sistemli cihazlarınızdan çekmiş olduğunuz fotoğraflarınızı birbirinden etkileyici sanatsal çalışmalara dönüştürebilirsiniz.

Fotoğraf efekt uygulaması olarak nitelendirebileceğimiz Painnt uygulaması, sunduğu özellikler ve araçlar sayesinde etkileyici çalışmalar ortaya koymanızda yardımcı oluyor. Fotoğraflarınızı klasik, çizgi roman, modern, soyut ve mozaik gibi 130’dan fazla filtreyle düzenlemenizi sağlayan uygulamaya düzenli olarak yeni ve etkileyici filtreler de ekleniyor.

Fotoğrafınız için istediğiniz filtreyi seçtikten sonra önizleme ekranında beğenmediğiniz kısımları ince ayarlar sayesinde düzenleyebiliyorsunuz. Çalışmanızı tamamladığınızda ise e-postayla ya da diğer sosyal ağlarla arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşabiliyorsunuz. Uygulamanın ücretsiz sürümünde oluşturduğunuz fotoğraflara ne yazık ki filigran ekleniyor ve çözünürlüğü sınırlandırılıyor. Eğer bu sizi rahatsız ediyorsa belirli bir ücret karşılığında hem filigranı kaldırabilir hem de yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Moonlighting Apps, LLC
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