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Panasonic’in Geliştirdiği Teknolojiyle Kameralar Kalp Hızını Ölçebilecek

panasonic'in kamera ile kalp hızı ölçen teknolojisi haberi

Japon firmanın geliştirdiği yeni teknoloji, kameralar sayesinde kalp atış hızını ölçebilecek. "Temassız Yaşamsal Algılama" olarak isimlendirilen sistem sayesinde, kameraya alınan kişinin kalp atış hızı anlaşılabiliyor.

Görüntüye alınan kişinin teninde oluşan ışık dalgalanmalarını izleyerek, kalbinin atış hızını hesaplayabilen kamera teknolojisi; sporcuların, tansiyon ve stres seviyesini belirlemeye de yardımcı olacak. Teknoloji kişinin yüzünü baz alarak çalışıyor. Geliştirici uzmanlar kamera sitemi hakkında, “Bunu, yalnızca yüzde değil, aynı zamanda görünen tüm bölgelerde kullanmak mümkün. Biz yüzü kullandık çünkü bu bölge, vücudun diğer bölgelerine göre daha ortada." şeklinde açıklamada bulundu.

Teknolojinin kullanılabilmesi için özel bir kameraya ihtiyaç da yok. Herhangi bir kamera ve internet ağı sayesinde kullanılabilecek teknoloji, Panasonic tarafından geliştirilerek 2018 yılında pazara sürülecek. Sistemin yalnızca sporcular üzerinde değil, çalışanların stresini ölçmek için çağrı merkezlerinde de kullanılacağı açıklamalar arasında yer aldı.

İndir4.9 MB
Instant Heart Rate Android
Instant Heart Rate Android Android için Kalp Atış Hızı Ölçme Uygulaması

İndir39 MB
Instant Heart Rate iOS
Instant Heart Rate iOS iPhone ve iPad için Nabız Ölçme Uygulaması

Yazar: - 28.02.2017

Panasonic’in Geliştirdiği Teknolojiyle Kameralar Kalp Hızını Ölçebilecek İçin Yorum Yaz

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