PANIC: Gizli Görev, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir aksiyon oyunudur.

TUBITAK desteği ile Funmoth Games tarafından hazırlanan oyun, mobil oyunlarda çok görmeye alışık olmadığımız bir tekniği kullanıyor: Gerçek oyuncular ile gerçek çekimler yapan ekip, oyuncuların karşısına da bu çekimleri koyuyor. Böylece oyuncular gerçekten bir dizi ya da film izler gibi gerçek çekimler arasında ilerliyorlar ve seçimler yapıyorlar. Polisiye bir hikayesi olan Panic'te yaptığımız her seçimle birlikte hikayenin ilerleyişi de değişiyor ve ortaya takip edilesi bir olaylar silsilesi çıkıyor. Bu ilginç hikaye yapımcısı tarafından ise şöyle anlatılmış:

"Panic, kaybolan iki polisi bulmak için görevlendirilir. Toplandığı ipuçları sonucu bir eve ulaşır. Evde gizemli olaylar yaşayan Panic'in karşısına çeşitli zorluklar ve bulmacalar çıkacak. Senin yönlendirmelerin sayesinde Panic, bu bulmaca ve gizemlerin ardındaki perdeyi aralayacak. Panic'e bu görevde yardımcı ol!"

Ücretli olmasına rağmen makul bir fiyatı olan ve bu ücretine sonuna kadar karşılayan Panic'e dair daha detaylı bilgileri ise hemen aşağıdaki videodan bulmanız mümkün.