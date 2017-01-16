PANIC: Gizli Görev, iPhone ve iPad üzerinde oynanabilen bir tür aksiyon oyunudur.

TUBITAK desteği ile Funmoth Games tarafından geliştirilen yerli aksiyon oyunu PANIC'in en dikkat çeken yanı gerçek videolar ile hazırlanmış olması. Mobil platformlarda çok az gördüğümüz bu oyun türü ile birlikte gerçek oyuncular kameraya alınıyor ve sizin seçimlerinize göre izlediğiniz videolar değişiyor. Böylece gerçek bir diziyi ya da filmi kontrol eder gibi hikayenin içerisine girebiliyorsunuz. Oldukça iyi bir fikrin üzerine temellenen oyunun hikayesi ise yapımcıları tarafından şöyle açıklanmış:

"Panic, kaybolan iki polisi bulmak için görevlendirilir. Toplandığı ipuçları sonucu bir eve ulaşır. Evde gizemli olaylar yaşayan Panic'in karşısına çeşitli zorluklar ve bulmacalar çıkacak. Senin yönlendirmelerin sayesinde Panic, bu bulmaca ve gizemlerin ardındaki perdeyi aralayacak. Panic'e bu görevde yardımcı ol!"

Yerli oyun firmaları tarafından çıkarılan oyunlar arasında kendisine hatırı sayılır bir yer bulmayı şimdiden başaran PANIC'e dair daha detaylı bilgileri ise hemen aşağıda yer alan tanıtım videosundan edinebilirsiniz.