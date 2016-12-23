Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Paper.io oyunundaki amacınız diğer rakiplerinize göre büyük alanlara sahip olmak.

Oldukça basit bir amacı olan Paper.io oyununa başladığınızda, oyundaki diğer rakiplerinizle strateji dolu bir savaşa giriyorsunuz. Oyundaki renginize göre hareket eden nesneyi yönlendirerek en büyük alanı ele geçirmeniz gerekiyor. Ancak bu noktada işler hiç de kolay olmuyor diyebilirim. Alanınızı belirlerken diğer rakiplerinizden uzaklaşmanız ve sınır belirleme esnasında size temas etmelerini engellemeniz gerekiyor. Alan belirleme esnasında rakibiniz size dokunduğunda oyun sizin için sona eriyor.

Elbette oyunun işleyişi bunlarla sınırlı değil. Paper.io’da en büyük alana sahip olsanız bile, alanınızı korumanız gerekiyor. Aksi takdirde rakipleriniz sizin bölgenizi kendi sınırları içine dahil edebiliyorlar. Çok dikkat gerektiren Paper.io oyununda en iyi stratejiyi bularak rakiplerinizden üstünlük kurmanız büyük önem taşıyor. Ayrıca; oyunu internet bağlantısı olmadan da oynayabilmeniz mümkün.