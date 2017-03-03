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Papery Planes
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Papery Planes

(Android)
Papery Planes İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Papery Planes
Papery Planes
Papery Planes
Papery Planes

Uçağı sağa sola çarptırmadan profesyonelce uçurmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 10 dakika önce

Papery Planes, yeni neslin bilmediği eğlenceli oyunlardan kağıt uçak uçurmayı mobil platforma taşıyan kaliteli bir yapım. Android telefonunuza ücretsiz indirip boş zamanlarınızda keyif alarak oynayacağınız kağıttan uçak uçurma oyununda gece gündüz farklı hava koşulları ve yerlerde bulunuyorsunuz.

Kağıttan yapılmış uçağı uçurmak kolaymış gibi görünse de aslında tahmin ettiğinizden daha zor. Taş, kayalık başta olmak üzere birçok engel özgürce uçmanızı engelliyor. Engellere takılmadan mümkün olduğunca uzun süre havada süzülmeniz gerekiyor ki bir noktadan sonra oyun sıkıcı bir hal almaya başlıyor. Sonsuz yapıda tasarlanan oyunlar bence kısa süreliğine açıp oynanabilecek tarzda yapımlar. Papery Planes te bir yere giderken, birini beklerken veya vaktin geçmek bilmediği bir yerde bulunduğunuzda açıp oynayabileceğiniz türde oyunlardan biri.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
Akos Makovics
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