Papery Planes, yeni neslin bilmediği eğlenceli oyunlardan kağıt uçak uçurmayı mobil platforma taşıyan kaliteli bir yapım. Android telefonunuza ücretsiz indirip boş zamanlarınızda keyif alarak oynayacağınız kağıttan uçak uçurma oyununda gece gündüz farklı hava koşulları ve yerlerde bulunuyorsunuz.

Kağıttan yapılmış uçağı uçurmak kolaymış gibi görünse de aslında tahmin ettiğinizden daha zor. Taş, kayalık başta olmak üzere birçok engel özgürce uçmanızı engelliyor. Engellere takılmadan mümkün olduğunca uzun süre havada süzülmeniz gerekiyor ki bir noktadan sonra oyun sıkıcı bir hal almaya başlıyor. Sonsuz yapıda tasarlanan oyunlar bence kısa süreliğine açıp oynanabilecek tarzda yapımlar. Papery Planes te bir yere giderken, birini beklerken veya vaktin geçmek bilmediği bir yerde bulunduğunuzda açıp oynayabileceğiniz türde oyunlardan biri.