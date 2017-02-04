Papery Planes
Kağıttan uçağı engellere çarptırmadan uçurmalısınız.
Papery Planes, iOS platformunda minimalist görsellere sahip kağıt uçak uçurma oyunu olarak yerini alıyor. Tamamen ücretsiz ve fazla yer kaplamayan eğlenceli de bir mobil oyun.
Gece gündüz ilgi çekici yerlerde kağıttan yapılmış uçağı uçurduğumuz oyunda sonsuz oynanış hakim. Taş, kayalık ve diğer engellere çarpmadan mümkün olduğunca uzun süre uçmaya çalışıyoruz. Hata yaptığımız anda puanımız sıfırlanıyor ve uçtuğumuz yerlerde tekrar gezintiye çıkıyoruz.
Hem iPhone hem de iPad’de aynı rahatlıkta, keyifle oynamamızı sağlayan oynanış dinamiklerine, kontrol sistemine sahip oyun, boş zamanlarda, bekleme anında, zamanın geçmek bilmediği durumlarda açıp oynamak üzere ideal.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Akos Makovics
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