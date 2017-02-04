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Papery Planes
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Papery Planes

Papery Planes İndir Hemen İndir

75 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Papery Planes
Papery Planes
Papery Planes
Papery Planes

Kağıttan uçağı engellere çarptırmadan uçurmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Papery Planes, iOS platformunda minimalist görsellere sahip kağıt uçak uçurma oyunu olarak yerini alıyor. Tamamen ücretsiz ve fazla yer kaplamayan eğlenceli de bir mobil oyun.

Gece gündüz ilgi çekici yerlerde kağıttan yapılmış uçağı uçurduğumuz oyunda sonsuz oynanış hakim. Taş, kayalık ve diğer engellere çarpmadan mümkün olduğunca uzun süre uçmaya çalışıyoruz. Hata yaptığımız anda puanımız sıfırlanıyor ve uçtuğumuz yerlerde tekrar gezintiye çıkıyoruz.

Hem iPhone hem de iPad’de aynı rahatlıkta, keyifle oynamamızı sağlayan oynanış dinamiklerine, kontrol sistemine sahip oyun, boş zamanlarda, bekleme anında, zamanın geçmek bilmediği durumlarda açıp oynamak üzere ideal.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Akos Makovics
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