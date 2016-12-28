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Paragraf Soruları
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Paragraf Soruları

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Paragraf Soruları
Paragraf Soruları
Paragraf Soruları
Paragraf Soruları

YGS ve LYS'de sorulan paragraf sorularına Android cihazlarınız üzerinden çalışabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 31 dakika önce

Paragraf Soruları uygulamasıyla üniversiteye giriş sınavlarında sorulan paragraf sorularına Android cihazlarınızdan ulaşabilirsiniz.

YGS ve LYS’de en çok endişe edilen soru tiplerinden biri de paragraf soruları olsa gerek. Satırlar süren sorular her ne kadar göze zor gibi görünse de büyük bir kısmı cevabını içinde bulunduruyor. YGS ve LYS’ye hazırlanırken paragraf sorularına çalışmak istiyorsanız, Paragraf Soruları uygulaması sayesinde ansiklopedi kalınlığındaki test kitaplarını yanınızda taşımanıza gerek kalmıyor.

İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz uygulamada yer alan sorular sık sık güncelleniyor ve bu sayede her senenin sorularını görebiliyorsunuz. Sıralanan testleri çözmek için de doğru bulduğunuz cevabı, sorunun hemen altında yer alan şıklara tıklayarak işaretleyebilirsiniz. Testi bitirdiğinizde ise cevap anahtarını ve sizin cevaplarınızı karşılaştırabilir, hemen altta doğru, yanlış ve boş sayısını görebilir, yanlış sorularınızı tekrar gözden geçirmek için Tekrar Bak butonlarını kullanabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Ömer Salih Yavuz
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