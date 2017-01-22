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Parker’s Driving Challenge
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Parker’s Driving Challenge

(Android)
Parker’s Driving Challenge İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Parker’s Driving Challenge
Parker’s Driving Challenge
Parker’s Driving Challenge
Parker’s Driving Challenge
Parker’s Driving Challenge

En iyi sürüş deneyiminizi ortaya koymalı ve zorlu görevlerin üstesinden gelmelisiniz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun olarak dikkat çeken Parker’s Driving Challenge'da zorlu park görevlerinin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Basit kontrolleri ve harika 3 boyutlu grafikleriyle Parker’s Driving Challenge oyunu sizleri bekliyor.

Farklı oyun modlarının yer aldığı Parker’s Driving Challenge'da bazen arabayı park etmeye çalışıyor, bazen de arama kurtarma görevi üstleniyorsunuz. Harika 3 boyutlu sahnelerde geçen oyunda kusursuz bir sürüş deneyimi yaşıyor ve neredeyse gerçek araba sürüyormuş gibi hissediyorsunuz. Çeşitli zorlukla görevlerin yer aldığı oyunda arama kurtarma görevleri için radarlar kullanabiliyor ve mümkün olduğunca hızlı davranıyorsunuz. Hassas oyun kontrolleri, 40'dan fazla araba ve özelleştirilebilir oyun kollarıyla Parker’s Driving Challenge sizleri bekliyor.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan oyunda yüksek hızlı arabaları da kovalayabiliyor ve en iyi sürüş becerilerinizi ortaya koyabiliyorsunuz. Oyunu başarılı bir şekilde bitirmek için görevleri tamamlamalı ve liderlik tablosunda üst sıralara yükselmelisiniz. Ayrıca kullandığınız arabayı güçlendirebiliyor ve kendi zevklerinize göre bir arabaya sahip olabiliyorsunuz.

Parker’s Driving Challenge oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Andorid 4.1 ve üzeri
Üretici:
Play With Games
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