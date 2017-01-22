Parker’s Driving Challenge, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir park etme oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunda arabanızı park etmeye çalışıyor ve en kısa sürede görevlerin üstesinden geliyorsunuz.

Eşsiz bir park etme oyunu olarak karşımıza çıkan Parker’s Driving Challenge'da arabanızı park etmeye çalışıyor ve zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Mükemmel 3 boyutlu sahnelerde ve farklı dünyalarda geçen oyunda işiniz de oldukça zor. Özenle yerleştirilmiş engeller arasından arabanızı sürmeye çalışıyor ve zorlukları aşarak belirtilen bölgeye arabanızı park ediyorsunuz. Hassas oyun kontrollerinin yer aldığı Parker’s Driving Challenge'da bazen ise arama kurtarma görevi üstlenebiliyorsunuz. Mükemmmel bir oyun olarak nitelendirebileceğimiz Parker’s Driving Challenge sizleri bekliyor. Kullandığınız arabayı özelleştirebilir ve daha iyi bir sürüş de sağlayabilirsiniz.

Ücretsiz olarak sizleri bekleyen Parker’s Driving Challenge, başarılı grafikleri ve özelleştirilebilir oyun kontrolleriyle mutlaka indirilmesi gereken bir oyundur. Parker’s Driving Challenge oyununu mutlaka denemeli ve en iyi sürüşünüzü ortaya koymalısınız.

Parker’s Driving Challenge oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.