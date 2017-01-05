Passengers: Offical Game, Androld telefon ve tabletler üzerinde oynayabileceğini bir rol yapma oyunudur.

Başrollerini Mystique rolüyle tanıdığımız Jennifer Lawrence ve Galaksinin Koruyucusu Chris Patt'in paylaştığı Passengers, 2017'nin hemen başında vizyona girmiş bir film. Dünya'da yaşanan bir felaketin ardından bir gemiye atlayan 5 bin kişi, insanlığı kurtarmak adına kendilerini ilaç yoluyla uyutuyorlar ve 120 yıl sonra uyanmak üzere ayarlıyorlar. Ancak şanssız iki yolcumuz, bütün herkesten 90 yıl önce uyanıyor ve film bunun sonrasında yaşanan olayları anlatıyor.

Passengers: Offical Game de işte bu 90 yıl önceki uyanmanın konusunu kendine göre uyarlamış ve bunu bir tür rol yapma oyununa çevirebilmiş bir yapım. Hero Entertainment tarafından geliştirilen oyunda bize her gün yeni bir görev veriliyor ve insanlığı kurtarmak adına bu görevleri yapmaya çalışıyoruz. Oyunun daha çok diyaloglar üzerinden yürüdüğünü de söylemeliyiz. Yaptığınız görevlere ve bu konuşmalarda verdiğiniz cevaplara göre oyun ilerliyor ve nihayet bir sonuca ulaşabiliyoruz.