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Passengers: Offical Game
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Passengers: Offical Game

(Android)
Passengers: Offical Game İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Passengers: Offical Game
Passengers: Offical Game
Passengers: Offical Game
Passengers: Offical Game
Passengers: Offical Game

Herkesten 90 yıl önce uyansanız ne yapardınız?

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 3 saat önce

Passengers: Offical Game, Androld telefon ve tabletler üzerinde oynayabileceğini bir rol yapma oyunudur. 

Başrollerini Mystique rolüyle tanıdığımız Jennifer Lawrence ve Galaksinin Koruyucusu Chris Patt'in paylaştığı Passengers, 2017'nin hemen başında vizyona girmiş bir film. Dünya'da yaşanan bir felaketin ardından bir gemiye atlayan 5 bin kişi, insanlığı kurtarmak adına kendilerini ilaç yoluyla uyutuyorlar ve 120 yıl sonra uyanmak üzere ayarlıyorlar. Ancak şanssız iki yolcumuz, bütün herkesten 90 yıl önce uyanıyor ve film bunun sonrasında yaşanan olayları anlatıyor. 

Passengers: Offical Game de işte bu 90 yıl önceki uyanmanın konusunu kendine göre uyarlamış ve bunu bir tür rol yapma oyununa çevirebilmiş bir yapım. Hero Entertainment tarafından geliştirilen oyunda bize her gün yeni bir görev veriliyor ve insanlığı kurtarmak adına bu görevleri yapmaya çalışıyoruz. Oyunun daha çok diyaloglar üzerinden yürüdüğünü de söylemeliyiz. Yaptığınız görevlere ve bu konuşmalarda verdiğiniz cevaplara göre oyun ilerliyor ve nihayet bir sonuca ulaşabiliyoruz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android sürümü 4.0.3 ve üzeri.
Üretici:
Hero Digital Entertainment
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