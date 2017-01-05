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Passengers: Offical Game
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Passengers: Offical Game

(iOS)
Passengers: Offical Game İndir Hemen İndir

74.7 KB
Editör Puanı: 4/5
4
Passengers: Offical Game
Passengers: Offical Game
Passengers: Offical Game
Passengers: Offical Game
Passengers: Offical Game

Tam tamına 90 yıl önce uyandınız, ne yapardınız?

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 2 saat önce

Passengers: Offical Game, iPhone ve iPad üzerinden oynanabilen bir tür rol yapma oyunudur. 

Artık hepimizin tanıdığı Jennifer Lawrence ve Galaksinin Koruyucusu Chris Patt'in başrollerini paylaştığı Passengers ya da Türkçe adıyla Uzay Yolcuları, insanlığın hayatta kalma macerasını anlatıyor. Bir sebpeten ötürü Dünya'dan ayrılmak zorunda kalan insanoğlu, uzun bir yolculuğa çıkıyor. Dünya üzerinde hayatta kalan herkesin ilaç yoluyla uyutulduğu ve yüz yıllar sonra gözlerini açmaları için ayarlandığı filmde, başrollerimiz herkesden 90 yıl önce gözlerini açıyorlar ve bilimum maceranın içerisinde kendilerini buluyor. 

Passengers: Offical Game, işte bu filmin konusunda hareketle geliştirilmiş bir tür rol yapma oyunu. Gemimiz Avalon'da her gün bize yeni görevler veriliyor ve biz de onları yapmak için uğraşıyoruz. Genellikle diyaloglar şeklinde geçen oyununun, sağlam bir sistemi olduğunu ve iyi diyagloglar yazıldığını da söylemeden geçmeyelim. Eğer filmi sevdiyseniz, bu oyunu oynamamak için de bir sebebiniz yok.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOs 9.1 ve üzeri.
Üretici:
Hero Digital Entertainment
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