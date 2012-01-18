Passkey Lite ile DVD ve Blu-ray disklerinizin varsa parola korumalarını kolayca kaldırarak içeriklerine ulaşabilirsiniz. Program ücretsiz oluşu ve yaptığı işlevler ile kendi kategorisinin en başarılı yazılımlarından birisi olarak göze çarpmakta.

Bölge kodu farketmeksizin saniyeler içinde kopya korumasını kaldırabilir ve kolayca istediğiniz içeriğe ulaşabilirsiniz. Bilinen tüm geçiş anahtarı algoritmalarını başarıyla çözüp disklerinizi kopyalamanıza olanak sağlar. Küçük boyutu ve ücretsiz oluşuyla denemeye değer bir program.

Özellikleri: