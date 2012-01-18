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Passkey Lite
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Passkey Lite

9.1.0.9
Passkey Lite İndir Hemen İndir

10.07 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Passkey Lite
Can Çevrim Son güncelleme 59 dakika önce

Passkey Lite ile DVD ve Blu-ray disklerinizin varsa parola korumalarını kolayca kaldırarak içeriklerine ulaşabilirsiniz. Program ücretsiz oluşu ve yaptığı işlevler ile kendi kategorisinin en başarılı yazılımlarından birisi olarak göze çarpmakta.

Bölge kodu farketmeksizin saniyeler içinde kopya korumasını kaldırabilir ve kolayca istediğiniz içeriğe ulaşabilirsiniz. Bilinen tüm geçiş anahtarı algoritmalarını başarıyla çözüp disklerinizi kopyalamanıza olanak sağlar. Küçük boyutu ve ücretsiz oluşuyla denemeye değer bir program.

Özellikleri:

  • DVD'lerinizi rahatça sabit diskinize veya boş bir DVD'ye kaydedebilirsiniz.
  • DVD'lerinizi iPod, Xbox 360, Zune, Archos, Cep Telefonu, PDA yada mobil cihazlara uygun şekilde dönüştürebilirsiniz.
  • CSS, CPPM, RC, RCE, APS, UOPs, arccos, RipGuard, FluxDVD, CORE X2 gibi bilinen tüm DVD korumalarını destekler.
  • Herhangi boş bir DVD diske yazma işlemini destekler.
  • Hızlı kopyalama ve yazma.
  • Sık sık yeni güncellemeler ile desteklenir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
ispanyolca Portekizce italyanca İngilizce Fransızca Almanca
Geçen Hafta / Toplam:
6 / 3,438
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
DVD Fab

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