Pastry Pets Blitz(Android)
Süre bitmeden tüm malzemeleri toplamalısınız.
Pastry Pets Blitz, Android telefon ve tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için gönül rahatlığıyla indirebileceğiniz oyunlardan biri. Görsel hafızayı güçlendiren, rengarenk grafiklere ve dinlendirici müziklere sahip harika bir bulmaca oyunu.
Pastanenin sevimli evcil hayvanlarının yer aldığı hafıza oyununda verilen süre içerisinde tüm malzemeleri bulmaya çalışıyoruz. Kartları çevirerek öncelikle malzemeleri görüyor, iki aynı malzemeyi bulmayı başarırsak puan ve coins kazanıyoruz. Onlarca içindekiler kartları arasından bulmamız istenenlerin sayısının az olması işimizi zorlaştırıyor.
İlerleyen güncellemeyle hikaye modunun da ekleneceği hafızada tutma oyununun ücretsiz olduğunu da ekleyeyim.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Tiger Byte Studios
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Pastry Pets Blitz Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı