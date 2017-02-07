Pastry Pets Blitz, Android telefon ve tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için gönül rahatlığıyla indirebileceğiniz oyunlardan biri. Görsel hafızayı güçlendiren, rengarenk grafiklere ve dinlendirici müziklere sahip harika bir bulmaca oyunu.

Pastanenin sevimli evcil hayvanlarının yer aldığı hafıza oyununda verilen süre içerisinde tüm malzemeleri bulmaya çalışıyoruz. Kartları çevirerek öncelikle malzemeleri görüyor, iki aynı malzemeyi bulmayı başarırsak puan ve coins kazanıyoruz. Onlarca içindekiler kartları arasından bulmamız istenenlerin sayısının az olması işimizi zorlaştırıyor.

İlerleyen güncellemeyle hikaye modunun da ekleneceği hafızada tutma oyununun ücretsiz olduğunu da ekleyeyim.