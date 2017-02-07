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Pastry Pets Blitz
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Pastry Pets Blitz

(Android)
Pastry Pets Blitz İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Pastry Pets Blitz
Pastry Pets Blitz
Pastry Pets Blitz
Pastry Pets Blitz

Süre bitmeden tüm malzemeleri toplamalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Pastry Pets Blitz, Android telefon ve tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için gönül rahatlığıyla indirebileceğiniz oyunlardan biri. Görsel hafızayı güçlendiren, rengarenk grafiklere ve dinlendirici müziklere sahip harika bir bulmaca oyunu.

Pastanenin sevimli evcil hayvanlarının yer aldığı hafıza oyununda verilen süre içerisinde tüm malzemeleri bulmaya çalışıyoruz. Kartları çevirerek öncelikle malzemeleri görüyor, iki aynı malzemeyi bulmayı başarırsak puan ve coins kazanıyoruz. Onlarca içindekiler kartları arasından bulmamız istenenlerin sayısının az olması işimizi zorlaştırıyor.

İlerleyen güncellemeyle hikaye modunun da ekleneceği hafızada tutma oyununun ücretsiz olduğunu da ekleyeyim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Tiger Byte Studios
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