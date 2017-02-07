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Pastry Pets Blitz
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Pastry Pets Blitz

(iOS)
Pastry Pets Blitz İndir Hemen İndir

341 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Pastry Pets Blitz
Pastry Pets Blitz
Pastry Pets Blitz
Pastry Pets Blitz

Sevimli dostlarımızın büyümesine yardımcı olun.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Pastry Pets Blitz, görsel çizgilerinden de tahmin edeceğiniz üzere daha çok küçük yaşta mobil oyuncuların dikkatini çekecek oyunlar arasında. Görsel hafızayı güçlendiren oyunlar arasından ücretsiz olması, animasyonlarla zenginleştirilmiş renkli grafiklere sahip olmasıyla ayrılan yapım, hem iPhone hem de iPad ile uyumlu.

Oyunda kartları çevirerek pastanenin sevimli evcil hayvanları için pişireceğimiz yemeklerde kullanacağımız malzemeleri bulmaya çalışıyoruz. Sevimli dostlarımız çok aç olduklarından fazla bekleyecek durumları yok. Bir an önce kartları açıp malzemeleri bulmamız gerekiyor.

Aynı iki malzemeyi bulduğumuzda puan ve coins veren (bunlarla yeni evcil hayvanları oyuna dahil ediyoruz) görsel hafızayı güçlendirmeye dayalı bulmaca oyununda şu an için sadece süreye karşı oynama var. İlerleyen güncellemeyle hikaye modu da eklenecekmiş.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Renee Ya
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