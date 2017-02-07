Pastry Pets Blitz, görsel çizgilerinden de tahmin edeceğiniz üzere daha çok küçük yaşta mobil oyuncuların dikkatini çekecek oyunlar arasında. Görsel hafızayı güçlendiren oyunlar arasından ücretsiz olması, animasyonlarla zenginleştirilmiş renkli grafiklere sahip olmasıyla ayrılan yapım, hem iPhone hem de iPad ile uyumlu.

Oyunda kartları çevirerek pastanenin sevimli evcil hayvanları için pişireceğimiz yemeklerde kullanacağımız malzemeleri bulmaya çalışıyoruz. Sevimli dostlarımız çok aç olduklarından fazla bekleyecek durumları yok. Bir an önce kartları açıp malzemeleri bulmamız gerekiyor.

Aynı iki malzemeyi bulduğumuzda puan ve coins veren (bunlarla yeni evcil hayvanları oyuna dahil ediyoruz) görsel hafızayı güçlendirmeye dayalı bulmaca oyununda şu an için sadece süreye karşı oynama var. İlerleyen güncellemeyle hikaye modu da eklenecekmiş.