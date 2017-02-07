Pastry Pets Blitz(iOS)
Sevimli dostlarımızın büyümesine yardımcı olun.
Pastry Pets Blitz, görsel çizgilerinden de tahmin edeceğiniz üzere daha çok küçük yaşta mobil oyuncuların dikkatini çekecek oyunlar arasında. Görsel hafızayı güçlendiren oyunlar arasından ücretsiz olması, animasyonlarla zenginleştirilmiş renkli grafiklere sahip olmasıyla ayrılan yapım, hem iPhone hem de iPad ile uyumlu.
Oyunda kartları çevirerek pastanenin sevimli evcil hayvanları için pişireceğimiz yemeklerde kullanacağımız malzemeleri bulmaya çalışıyoruz. Sevimli dostlarımız çok aç olduklarından fazla bekleyecek durumları yok. Bir an önce kartları açıp malzemeleri bulmamız gerekiyor.
Aynı iki malzemeyi bulduğumuzda puan ve coins veren (bunlarla yeni evcil hayvanları oyuna dahil ediyoruz) görsel hafızayı güçlendirmeye dayalı bulmaca oyununda şu an için sadece süreye karşı oynama var. İlerleyen güncellemeyle hikaye modu da eklenecekmiş.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- Renee Ya
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Pastry Pets Blitz Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı