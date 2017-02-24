Path to God, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda zikzaklar çizerek yukarı tırmanmaya çalışıyor ve zorlu bölümlerin üstesinden geliyorsunuz.

Birbirinden farklı karakterleri kontrol edebildiğiniz oyunda bloklara basarak yukarı tırmanmaya ve bölümü geçmeye çalışıyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda yapmanız gereken tek şey parmağınızı sağa ya da sola doğru kaydırmak. Giderek zorlaşan bölümler nedeniyle hızlı davranmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısıız. Ayrıca yüksek puanlara ulaştıkça yeni karakterlerin kilitlerini açabilir ve kullabilirsiniz. Arkadaşlarınıza karşı meydan okuyabileceğiniz oyunda farklı oyun modları da yer alıyor. Zamana karşı yarışabileceğiniz zaman modu, hızlı olmanızı gerektiren 30 saniye modu ve zorlu bölümlerin yer aldığı macera modu sizleri bekliyor.

Grafik ve ses olarak etkileyici bir atmosfer sunan Path to God, telefonlarınızda mutlaka olması gereken beceri oyunlarından bir tanesi olarak söylenebilir. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Path to God oyununu sakın kaçırmayın.

Path to God oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.