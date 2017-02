Path to God, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunudur. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda süreklii olarak yukarı tırmanmaya çalışıyorsunuz.

Zorlu bölümlere sahip olan bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Path to God, bloklara basarak yukarı tırmanmaya çalıştığımız bir oyundur. Oyunda parmağınızı sağa ve sola kaydırarak yukarı tırmanmaya çalışıyor ve zirveye ulaşarak diğer bölüme geçiyorsunuz. Son derece eğlenceli olan oyunda elinizi çabuk tutmalı ve düşen bloklardan birinde olmamalısınız. Farklı oyun modlarına da sahip olan oyunda becerilerinizi sonuna kadar sınayabiliyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı Path to God'u sakın kaçırmayın.

Can sıkıntınızı giderebilecek bir oyun olan Path to God'da birbirinden farklı atmosferlerde yer alıyor. Farklı ortamlarda geçen oyunda çok eğleniyorsunuz. Grafik ve ses yönünden de etkileyici olan Path to God, telefonlarınızda mutlaka olmalı. Path to God oyununu mutlaka denemelisiniz.

Path to God oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.