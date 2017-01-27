PayDay 2 Kısa Bir Süreliğine Sadece 1 Dolar!

Eğer başarılı FPS oyunu PayDay 2'yi oldukça uygun bir fiyatla satın almak isterseniz Humble Bundle üzerinde düzenlenen bu özel indirim kampanyasını kaçırmayın. Bu haberi hazırladığımız 27 Ocak Cuma gününden itibaren 2 gün süreyle, yani 29 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek kampanyada sadece 1 dolarlık komik bir fiyat ödeyerek PayDay 2'ye sahip olabilirsiniz. Üstelik 1 dolar ödeyince sadece PayDay 2'nin kendisine de sahip olmuyorsunuz; bu oyun için geliştirilmiş The Bomb Heists, John Wick Weapon Pack indirilebilir içeriklerine ve özel maskelere de sahip olabilyorsunuz.

Humble Bundle indirim kampanyasında daha fazla ödeyerek daha çok PayDay 2 indirilebilir içeriğine, özel PayDay 2 maskelerine ve ek olarak Dead by Daylight oyununa, HTC Vive sanal gerçeklik sistemi için geliştirilmiş John Wick Chronicles oyununa da sahip olabiliyorsunuz. Humble Bundle üzerindeki bütün PayDay 2 fırsatlarına bu bağlantıyı kullanarak göz atabilirsiniz:

https://www.humblebundle.com/starbreeze-bundle-presents-john-wick

PayDay 2'nin Steam indirimlerinde en düşük 7.50 TL fiyatla satıldığı düşünüldüğünde Humble Bundle fırsatının kaçırılmayacak bir fırsat olduğu söylenebilir.

Eğer halen popüler banka soygunu oyunu PayDay 2'yi denemediyseniz bu bağlantıyı kullanarak oyunun demosunu indirebilir ve oyun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz:

PayDay 2'nin Scarface Temalı İndirilebilir İçeriği Çıktı!