PayDay 2, Tam Bir Hafta Boyunca Ücretsiz!

Eğer eğlenceli bir online FPS oyunu oynamak isterseniz size güzel bir haberimiz var, başarılı banka soygunu oyunu PayDay 2, 12 Nisan tarihine kadar, yani bu haberi hazırladığımız tarihten itibaren bir hafta süreyle ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek. Hatırlanacağı üzere PayDay 2'nin geliştiricisi Overkill daha önceden bahar aylarında PayDay Spring Break adlı etkinliği düzenlemişti. Geleneksel hale gelen bu etkinlik, bu sene de tekrar edildi ve PayDay 2, çok kısa olmayan bir süre boyunca ücretsiz oynanabilir hale geldi. Oyuncular şu andan itibaren PayDay 2'yi ücretsiz olarak bilgisayarlarına indirebiliyorlar ve oynamaya başlayabiliyorlar. 12 Nisan tarihine kadar oyunu oynayıp hoşnut kalırsanız oyunu yüzde 75'lik bir indirimle satın alabiliyorsunuz. Bu indirimle birlikte PayDay 2'nin fiyatı sadece 7.75 TL'ye düşüyor. Ayrıca PayDay 2 indirilebilir içeriklerinde de yüzde 75'lik indirim uygulanıyor. Bu sayede 3.25 TL gibi düşük fiyatlarla PayDay 2 indirilebilir içeriklerini satın alabiliyorsunuz.

Co-op temelli bir FPS oyunu olan PayDay 2'de oyuncular 4 kişilik ekipler halinde bankaları soymaya, arkadaşlarını hapisten kurtarmaya ve benzer görevleri gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Görevleri nasıl tamamlayacağınızı ise siz seçiyorsunuz. Dilerseniz gizlice ilerleyebilir, dilerseniz etrafı mermi gölüne çevirebilirsiniz. Kahramanınızla görevleri tamamladıkça yeni yeteneklerin, silahların ve araçların kilidini açabilmektesiniz.

PayDay 2'nin ücretsiz hafta etkinliği The Search for Kento adlı topluluk etkinliğiyle birleşiyor. Oyuncular bu etkinlik sırasında sürpriz ödüller de kazanabilecekler. PayDay 2'yi ücretsiz olarak indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Başarılı FPS Oyunu Squad Bu Hafta Sonu Ücretsiz!