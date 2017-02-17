?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunPayDay 3 Geliştiriliyor!

PayDay 3 Geliştiriliyor!

PayDay 3 Geliştiriliyor!

Çok yeni bir oyun olmamasına rağmen halen çok sayıda oyuncu keyifle PayDay 2 oynuyor. Biz PayDay 2 oynamayı bırakamazken, Overkill Software, PayDay 3 geliştirilme sürecinin başladığını resmi olarak duyurdu. PayDay oyunlarının yayıncısı olan Starbreeze Studio, geçtiğimiz günlerde finansal raporlarını paylaşırken PayDay 3'ten de bahsetti. Firma, sadece PayDay 3'ün ismini verip geliştirilme sürecinin başladığını açıklarken herhangi bir görsel veya duyuru videosu yayınlamadı.

Starbreeze Studio, PayDay 3 çıkış tarihi konusunda da şu açıklamayı yapıyor:

" Bu proje ne kadar süreye ihtiyaç duyduğumuza inanıyorsak o kadar süre içinde tamamlanacak. Oyun hazır olduğunda tamamlanmış olacak. PayDay şu anki tek ve en önemli markamız ve işimizin köşetaşı. Bu nedenle PayDay 3'e gereken ilgiyi göstereceğiz. Proje ile ilgili olarak gelecekte seyrek ve az bilgi paylaşabiliriz, PayDay 3'ü tamamlamak için öyle kolayca koşturamazsınız. "

Starbreeze, biz PayDay 3'ü beklerken FPS türündeki banka soygunu oyunu PayDay 2'ye destek vermeye devam edeceklerini ve oyunu yeni içeriklerle besleyeceklerini garantiliyor. PayDay 3 ile ilgili yeni bilgiler su yüzüne çıktığında sizlerle paylaşacağız.

İndir
PAYDAY 2
PAYDAY 2 FPS Oyunu

PayDay 2'nin Scarface Temalı İndirilebilir İçeriği Çıktı!

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 17.02.2017

PayDay 3 Geliştiriliyor! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Ghost Recon Wildlands Açık Betası Önümüzdeki Hafta Başlıyor Ghost Recon Wildlands Açık Betası Önümüzdeki Hafta Başlıyor Ubisoft, önümüzdeki ayın başında, yani çok kısa bir süre sonra açık dünya tabanlı aksiyon oyunu Ghost Recon Wildlands'ı resmi olarak yayınlayacak.…
Siber Savunma Tek Merkezden Yönetilecek Siber Savunma Tek Merkezden YönetilecekTürkiye, ciddi siber saldırı altında. Tüm Dünya’da olduğu gibi bu konuyla ilgili çalışmalar ülkemizde de sürdürülüyor. Bilim, Sanayi… Türk Lise Öğrencisinin Teknoloji Projesi Tayvan'da İkinci Oldu Türk Lise Öğrencisinin Teknoloji Projesi Tayvan'da İkinci OlduTayvan’da gerçekleştirilen Uluslararası Bilim Fuarı’na, 23 ülke katılım gösterdi. Türkiye’yi, Üsküdar Amerikan Lisesi örencisi Alara…
Mark Zuckerberg Dünyayı Kurtaracak Planını Açıkladı Asus Zenfone 3 GO İnternete Sızdırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten