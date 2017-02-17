PayDay 3 Geliştiriliyor!

Çok yeni bir oyun olmamasına rağmen halen çok sayıda oyuncu keyifle PayDay 2 oynuyor. Biz PayDay 2 oynamayı bırakamazken, Overkill Software, PayDay 3 geliştirilme sürecinin başladığını resmi olarak duyurdu. PayDay oyunlarının yayıncısı olan Starbreeze Studio, geçtiğimiz günlerde finansal raporlarını paylaşırken PayDay 3'ten de bahsetti. Firma, sadece PayDay 3'ün ismini verip geliştirilme sürecinin başladığını açıklarken herhangi bir görsel veya duyuru videosu yayınlamadı.

Starbreeze Studio, PayDay 3 çıkış tarihi konusunda da şu açıklamayı yapıyor:

" Bu proje ne kadar süreye ihtiyaç duyduğumuza inanıyorsak o kadar süre içinde tamamlanacak. Oyun hazır olduğunda tamamlanmış olacak. PayDay şu anki tek ve en önemli markamız ve işimizin köşetaşı. Bu nedenle PayDay 3'e gereken ilgiyi göstereceğiz. Proje ile ilgili olarak gelecekte seyrek ve az bilgi paylaşabiliriz, PayDay 3'ü tamamlamak için öyle kolayca koşturamazsınız. "

Starbreeze, biz PayDay 3'ü beklerken FPS türündeki banka soygunu oyunu PayDay 2'ye destek vermeye devam edeceklerini ve oyunu yeni içeriklerle besleyeceklerini garantiliyor. PayDay 3 ile ilgili yeni bilgiler su yüzüne çıktığında sizlerle paylaşacağız.

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