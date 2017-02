PC Booster Plus, masaüstü bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bir sistem hızlandırma aracıdır. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulama ile eskiyen bilgisayarlarınızı eski hızlarına kavuşturabiliyorsunuz.

Basit bir kullanımı bulunan PC Booster Plus, sisteminize müdahale edip ince ayar yapmanıza imkan sağlıyor. Tamamen ücretsiz olan uygulama aynı zamanda basit kullanımıyla gencinden yaşlısına kadar her yaşdan bireye hitap ediyor. Bilgisayarınızın performansında belirgin artış yaşanmasını sağlayan PC Booster Plus, spam korumasına da sahiptir. Spam korumasıyla kendinizi güvende hissetmenizi sağlayan PC Booster Plus, arkaplanda çalışam uygulamaları tespit ediyor ve otomayik olarak kapatıyor. Güçlü bir işletim motoruna da sahip olan PC Booster Plus ilgi çekiyor. Uygulamayı çalıştırmak için kısayola tıklıyorsunuz ve arkanıza yaslanarak bekliyorsunuz. Program komut satırında çalışarak sizin için tüm ayarları yapıyor. Benzerlerine göre daha etkin bir performans artışı sağlayan PC Booster Plus'ı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.

PC Booster Plus uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.