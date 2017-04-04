PDFelement 6 kullanıcılara PDF dönüştürme ve PDF düzenleme konularında yardımcı olan bir yazılım.

PDFelement 6, PDF dökümanlarıyla ilgili birçok farklı ihtiyacı karşılayabiliyor. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan PDFelement 6'da kullanıcılar PDF dökümanlarını açarak PDF'lere yazı ekleme işini gerçekleştirebilmekteler. Benzer şekilde PDF'lere resim ekleme de PDFelement 6 üzerinden kolayca yapılabiliyor. Ekleyeceğiniz resmi seçiyor, boyutunu ihtiyaçlarınıza göre değiştiriyor ve işlemi tamamlıyorsuunuz. Eğer PDF sayfalarının sadece bir bölümünü ayırıp kullanmak isterseniz PDF kesme özelliğini kullanabilirsiniz.

PDFelement 6, OCR desteğiyle gelmekte. Yani program, bir dökümandaki veya resimdeki metinleri tarayarak PDF dosyalarına aktarabiliyor ve bu metinleri düzenlemenize imkan sağlıyor.

PDFelement 6 otomatik form tanımlama ve form bölgelerindeki metinleri ayıklama özelliklerine de sahip. PDFelement 6 ile düzenlediğiniz veya oluşturduğunuz dökümanları Excel dosyalarına aktarabilmektesiniz.

PDFelement 6, PDF dosyalarını Word, Excel, Power Point, txt, rtf, epub, html, hwp, hwpx dosyalarına ve resim dosyalarına dönüştürebilmekte.