Perfect Fit – Totemland, blok yerleştirmeye dayanan kafa yorucu bölümlerle donatılmış bulmaca oyunlarından keyif alan herkese tavsiye edebileceğim bir yapım. Sadece iOS platformunda indirilebilir olan bulmaca oyununda küp parçalarını birleştirerek küpü ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz ancak bunu başarmak sandığınız kadar kolay olmuyor.

Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilir olan blok yerleştirme oyununda dört bir noktada bulunan parçaları merkezde birleştirmeniz isteniyor. Küpü oluşturan parçaları hangi sırayla alacağınızı bulmanız gerekiyor. İlk bölümlerde sırayı rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Oyuna ısındırma bölümlerinin ardından küp parçalarının sayısının artması, küp parçalarının hareketlenmesiyle oyunun gerçek zorluk düzeyini anlıyorsunuz.

300’den fazla bölümle saatler süren oynanış sunan yapımda süre sınırınız yok ancak bir hamleyi yapmadan iki kere düşünmelisiniz. Hamle geri alma sayınız 20 ile sınırlı.