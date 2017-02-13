Gününüzü hava koşullarına göre planlamak istiyorsanız iOS işletim sistemli cihazlarınıza Perfect Weather uygulamasını indirebilirsiniz.

Zorlu hava koşulları çoğu zaman işlerimizin aksamasına ve kıyafet vb. konularda hazırlıksız yakalanmamıza neden olabiliyor. Bunun için, evden çıkmadan önce ya da yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek büyük önem taşıyor. Perfect Weather uygulaması bu anlamda ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek oldukça kolay kullanıma sahip bir hava durumu uygulaması diyebilirim. Saatlik, günlük ve 7 günlük hava tahminleri sunan uygulamada hava durumunu ayrıntılı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Birden fazla konum ekleyerek, bu konumlardaki hava durumunu da görebilmenize olanak sağlayan uygulama hızıyla da öne çıkıyor.

Hava durumunu kolayca öğrenebilmenize olanak sağlayan Perfect Weather uygulamasına iPhone ve iPad cihazlarınızda 2,99 dolar karşılığında sahip olabilirsiniz.

Uygulama özellikleri: