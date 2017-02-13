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Perfect Weather
TamindirMobilHava DurumuPerfect Weather - IPhone Ve IPad Için Hava Durumu Uygulaması

Perfect Weather

Perfect Weather İndir Hemen İndir

9.5 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Perfect Weather
Perfect Weather
Perfect Weather
Perfect Weather

Gününüzü hava koşullarına göre planlamak istiyorsanız Perfect Weather uygulamasını indirebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 11 dakika önce

Gününüzü hava koşullarına göre planlamak istiyorsanız iOS işletim sistemli cihazlarınıza Perfect Weather uygulamasını indirebilirsiniz.

Zorlu hava koşulları çoğu zaman işlerimizin aksamasına ve kıyafet vb. konularda hazırlıksız yakalanmamıza neden olabiliyor. Bunun için, evden çıkmadan önce ya da yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek büyük önem taşıyor. Perfect Weather uygulaması bu anlamda ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek oldukça kolay kullanıma sahip bir hava durumu uygulaması diyebilirim. Saatlik, günlük ve 7 günlük hava tahminleri sunan uygulamada hava durumunu ayrıntılı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Birden fazla konum ekleyerek, bu konumlardaki hava durumunu da görebilmenize olanak sağlayan uygulama hızıyla da öne çıkıyor.

Hava durumunu kolayca öğrenebilmenize olanak sağlayan Perfect Weather uygulamasına iPhone ve iPad cihazlarınızda 2,99 dolar karşılığında sahip olabilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • 7 günlük hava tahmini,
  • Hava durumu haritaları,
  • Radar ve bulutlar,
  • Ayrıntılı hava tahminleri,
  • Saatlik tahminler,
  • Bildirim merkezi widget’ı,
  • Birden fazla konum ekleme,
  • Hareketli hava haritasını GIF olarak paylaşma.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.1 ve üzeri
Üretici:
Contrast
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