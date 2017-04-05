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Performans Canavarı Honor 8 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Honor 8 Pro

Popüler akıllı telefon üreticisi Huawei, yeni telefonlarını piyasa sürmek için hazırlanıyor. İki farklı telefonunu resmi olarak duyuran Huawei, Honor 8 ve Honor 8 Pro isimli telefonlarını çok yakın bir zamanda piyasaya sunacak. Geçtiğimiz aylarda piyasayla buluşan Honor 8'in ardından Honor 8 Pro'da bugün resmi olarak tanıtıldı.

Huawei şirketi oldukça başarılı telefonlar üretiyor ve bu telefonları ile piyasada adından söz ettirmeyi hak ediyor. Popüler teknoloji şirketi başarısını Honor 8 ve Honor 8 Pro ile devam ettirmek istiyor. Bunun için şık bir tasarımda geliştirdikleri Honor 8 Pro, tasarımın dışında üstün özellikleriyle birlikte resmi olarak tanıtıldı.

Honor 8 Pro

Honor 8 Pro, 6.97 mm inceliğinde ve 184 gram ağırlığında tasarlandı. 2560x1440 çözünürlüğünde ve 5.7 inç boyutunda bir ekrana sahip olan Honor 8 Pro, üzerindeki bu ekranda birçok işlem yapmanıza imkan sağlıyor. Kirin 960 işlemcisinden gücünü alacak olan Honor 8 Pro, 6 GB RAM ile de kullanıcılarına üstün performans sağlayacak. Dahili hafızası 64 GB olan Honor 8 Pro, bu hafızayı MicroSD kart ile arttırma imkanı sunuyor.

Fotoğraf çekmeyi sevenler için ise Honor 8 Pro'da çift arka kamera bulunuyor. İki tane 12 MP arka kameraya sahip olan Honor Pro, toplamda 24 MP'lik bir çekim kalitesi sunuyor. Honor 8 Pro'nun ön tarafında ise 8 MP'lik bir kamera bulunmakta. Parmak izi okuma özelliği gibi birçok yenilikçi teknolojiye sahip olan Honor 8 Pro, Android 7.0 işletim sistemi ve 4.000 mAh batarya ile piyasaya sunulacak.

Honor 8 Pro fiyatı ve çıkış tarihi:

Honor 8 Pro

Oldukça güçlü özelliklere sahip olan bu  telefonun lansman tarihi 20 Nisan 2017 olarak işaret edildi. Telefon lansman tarihinden itibaren çeşitli perakendeciler üzerinden satışa sunulacak. Honor 8 Pro'nun satış fiyatı ise 474 pound (2.185 TL) olacak.

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Truecaller Uygulaması Honor 8 ile Başlayıp Tüm Huawei’lerde Ön Yüklü Gelecek

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Yazar: - 05.04.2017

Performans Canavarı Honor 8 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı İçin Yorum Yaz

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