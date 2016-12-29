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Periscope 360° Canlı Yayın Özelliği Başladı

Periscope 360° Canlı Yayın Özelliği

Periscope uygulaması, Twitter’ın geliştirdiği bir canlı yayın uygulaması olarak herkese açık bir şekilde canlı yayın yapabilmeyi amaçlıyordu. İzleyiciler, yayıncıyla yorum yaparak iletişime geçebiliyor ve izledikleri yayını arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlardı. Periscope şimdi de 360 derece canlı yayın özelliğini hayata geçirdi.

Geçtiğimiz yılın en popüler uygulamalarından olan Periscope, geçtiğimiz aylarda üst üste güncellemeler yaparak kendini yeniliyordu. Son olarak geçtiğimiz aylarda gelme ihtimali olduğundan bahsettiği 360° video canlı yayın servisini de hizmete soktu. Bu yeni servisi ile Periscope, küçük guruplara 360° video yayını yapabilmeyi mümkün kılıyor.

Periscope 360° Canlı Yayın Özelliği

Facebook ve YouTube’un da kullandığı 360° canlı yayın özelliği Periscope Producer isimli bir uygulamaya ön başvuru yapılarak, uygulamayı edinip farklı biçimlerde videolar işlenebiliyor. Aşağıdaki örnek videoyu 360° izlemek için farenizle üzerine gelip, sol tıkla sağa ve sola hareket ettirebilirsiniz.

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Yazar: - 29.12.2016

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