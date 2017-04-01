Periscope Artık Scope!

Dün alınan mahkeme kararının ardından Twitter bomba bir kararla uygulamanın adını sadece Türkiye’de değiştirdi!

Ülkemizdeki internet sektöründe gerçekten enteresan olaylar yaşanıyor, dün bize ulaşan mahkeme kararında şöyle bir açıklama mevcuttu: "İhtiyati tedbir isteyen vekili, marka tecavüzüne esas teşkil eden davalı Twitter'e ait Periscope isimli mobil uygulama diger davalılara ait iOS ve Android işletim sistemleri üzerinden kullanıcılara ulaştırıldığını ve söz konusu mobil uygulamaya erişimin engellenmesini, ayrıca yine mobil uygulamaya ait web sitesi olan www.periscope.tv internet sitesine ve @periscopeco isimli twitter kullanıcısının da dava konusu tecavüzün yer bulduğu diğer kaynaklar olduğunu ve tedbiren erişime engelleme kararı verilmesini, ayrıca yine davalıların Periscope adı altında tüm reklam ve tanıtım çalışmalarının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesini talep etmiştir."

Twitter Uygulamanın Adını Scope Yaptı!

Bu yaşanan olaydan sonra Twitter ani bir kararla uygulamanın adını güncelleyerek, Scope yaptı. Şu anda uygulamayı güncellemeniz sonucunda Periscope’u yeni adıyla kullanmaya devam edebileceksiniz. Yani tüm dünyada Periscope olarak hizmet verilirken sadece Türkiye’de Scope adıyla hizmet verecek. Daha önce buna benzer bir olay gmail için yaşanmıştı, uygulama sadece avrupa için google mail olarak değiştirilmişti.

Periscope’un Türkiye Faaliyetleri Tamamen Durduruldu!