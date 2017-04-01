?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternetPeriscope Artık Scope!

Periscope Artık Scope!

scope

Dün alınan mahkeme kararının ardından Twitter bomba bir kararla uygulamanın adını sadece Türkiye’de değiştirdi!

Ülkemizdeki internet sektöründe gerçekten enteresan olaylar yaşanıyor, dün bize ulaşan mahkeme kararında şöyle bir açıklama mevcuttu: "İhtiyati tedbir isteyen vekili, marka tecavüzüne esas teşkil eden davalı Twitter'e ait Periscope isimli mobil uygulama diger davalılara ait iOS ve Android işletim sistemleri üzerinden kullanıcılara ulaştırıldığını ve söz konusu mobil uygulamaya erişimin engellenmesini, ayrıca yine mobil uygulamaya ait web sitesi olan www.periscope.tv internet sitesine ve @periscopeco isimli twitter kullanıcısının da dava konusu tecavüzün yer bulduğu diğer kaynaklar olduğunu ve tedbiren erişime engelleme kararı verilmesini, ayrıca yine davalıların Periscope adı altında tüm reklam ve tanıtım çalışmalarının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesini talep etmiştir."

Twitter Uygulamanın Adını Scope Yaptı!

scope twitter adresi

Bu yaşanan olaydan sonra Twitter ani bir kararla uygulamanın adını güncelleyerek, Scope yaptı. Şu anda uygulamayı güncellemeniz sonucunda Periscope’u yeni adıyla kullanmaya devam edebileceksiniz. Yani tüm dünyada Periscope olarak hizmet verilirken sadece Türkiye’de Scope adıyla hizmet verecek. Daha önce buna benzer bir olay gmail için yaşanmıştı, uygulama sadece avrupa için google mail olarak değiştirilmişti.

İndir
Scope (Periscope) Android
Scope (Periscope) Android Android için Canlı Yayın Uygulaması

İndir89 MB
Scope (Periscope) iOS
Scope (Periscope) iOS iPhone ve iPad için Video Paylaşım Uygulaması

Periscope’un Türkiye Faaliyetleri Tamamen Durduruldu!

Editöre Yaz:
Yazar: - 01.04.2017

Periscope Artık Scope! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Jaguar'ın Elektrikli SUV Konsepti I-Pace'in Seri Üretimine Başlanacak Jaguar'ın Elektrikli SUV Konsepti I-Pace'in Seri Üretimine Başlanacak İngiltere merkezli lüks ve spor otomobil üreticisi Jaguar, 2008 yılında Tata Motors'a satılmasının ardından büyük bir değişim geçirdi. Tamamen…
iPhone 7 Plus Hediye Ediyoruz! iPhone 7 Plus Hediye Ediyoruz!Uzun zamandır devam eden haftanın en iyi mobil oyunları serimizde elimizden geldiğince sizlere en yeni ve güzel mobil oyunları aktarmaya çalışıyoruz.… Periscope’un Türkiye Faaliyetleri Tamamen Durduruldu! Periscope’un Türkiye Faaliyetleri Tamamen Durduruldu!Twitter’ın canlı yayın özelliğini hayatımıza soktuğu uygulaması Periscope tarafında büyük bir şok yaşanıyor. Uygulamanın Türkiye faaliyetleri…
Total War: Warhammer II Duyuruldu FaceTune Memoji ile Yüzler Emoji'ye Dönüşüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ